“Pieces of Her” Stagione 2: Netflix rinnoverà o cancellerà?

Uno dei primi momenti salienti della scaletta TV di Netflix per il 2022 è stato Pezzi di lei con Toni Collette. La serie non è necessariamente matura per una stagione 2 in quanto si conclude abbastanza bene e il materiale originale non ha molto altro da me, ma potremmo vederlo tornare? Esaminiamo le sue possibilità e osserviamo quanto bene si è comportato lo spettacolo.

La serie poliziesca è stata creata da Charlotte Stoudt, nota soprattutto per aver lavorato su artisti del calibro di Patria e Fosse/Verdon. Pezzi di lei si apre con una madre e una figlia normali che si dirigono al centro commerciale in un pittoresco sabato pomeriggio, ma le cose improvvisamente diventano drammatiche quando un evento scioccante cambia per sempre le loro vite.

Netflix è stato rinnovato Pezzi di lei per una stagione 2?

Stato di rinnovo attuale: Non ancora rinnovatoLa nostra previsione sul rinnovo: 50/50

Ti starai chiedendo se Pezzi di lei è una serie limitata o meno. Non è elencato come tale sull’app di Netflix, ma visto come finisce, potrebbe andare in entrambi i modi. La pagina FYC di Netflix (un sito per gli elettori degli Emmy) elenca lo spettacolo nella sua sezione drammatica, il che implica che non è una serie limitata in quanto sono elencate separatamente.

Come forse saprai, Netflix tende ad aspettare 1-3 mesi prima di rinnovare i suoi programmi, il che significherebbe che dovremmo conoscere il futuro di Pezzi di lei entro l’estate 2022.

Una delle cose principali che riguardano i rinnovi di Netflix sono le prestazioni e in particolare il modo in cui le prestazioni equivalgono a quanto costa la serie, quindi diamo un’occhiata a questo.

Come ha fatto bene Pezzi di lei esibirsi su Netflix?

Grazie a una miriade di fonti, possiamo vedere quanto bene Pezzi di lei eseguita su Netflix.

I primi 10 dati orari di Netflix sono forse la migliore indicazione. Ogni settimana, Netflix pubblica i dati per i titoli più visti al mondo della settimana precedente in quattro categorie. Pezzi di lei era in questi primi 10 per 5 settimane prima di abbandonare.

Una cosa da notare è che lo spettacolo ha ricevuto un notevole miglioramento dalla settimana 1 alla settimana 2, ma poi ha iniziato a diminuire drasticamente dopo la settimana 3.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 27 febbraio 2022 al 6 marzo 2022 53.680.000 3 Dal 6 marzo 2022 al 13 marzo 2022 95.720.000 (+78%) 1 2 Dal 13 marzo 2022 al 20 marzo 2022 40.080.000 (-58%) 2 3 Dal 20 marzo 2022 al 27 marzo 2022 21.770.000 (-46%) 7 4 Dal 27 marzo 2022 al 3 aprile 2022 16.220.000 (-25%) 7 5

Come si confronta con spettacoli di generi simili? Grazie al nostro strumento di ricerca top 10, possiamo vedere esattamente questo. Abbiamo selezionato serie limitate o serie con protagoniste femminili dello stesso genere o più o meno.

Anche se non ha raggiunto le vette di Inventare Anna e Domestica che è schizzato dalle settimane 1 alla 2. È andato molto meglio rispetto a La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra.

Possiamo anche guardare i primi 10 dati grezzi per paese per vedere dove esattamente lo spettacolo si è comportato bene e se fosse limitato o meno a un singolo paese.

I dati di FlixPatrol aiutano in questo, il che rivela che gli Stati Uniti erano la regione più forte per lo spettacolo Pezzi di lei sopravvivere per 53 giorni in totale. Anche il Regno Unito e le regioni nordiche hanno ottenuto ottime prestazioni per la serie.

Al 27 aprile, lo spettacolo è il decimo titolo Netflix più visto del 2022 in base a quanti punti ha accumulato nella Top 10 di Netflix. Si siede dietro Lo stregone nel 9°, Yo soy Betty la fea in 8a, e Proposta d’affari in 7a.

Digital i SoDA, una società di misurazione della visualizzazione SVOD con sede nel Regno Unito, ha fornito a What’s on Netflix alcuni dati esclusivi che suggeriscono quanto fosse appiccicoso lo spettacolo da un episodio all’altro. Campionano 7.500 account Netflix che visualizzano i dati per dare una buona idea di come stanno andando gli spettacoli.

I loro dati suggeriscono che il 55% degli spettatori che hanno iniziato lo spettacolo è riuscito ad arrivare alla fine. Ciò si confronta favorevolmente con Archive 81, che è stato cancellato dopo una sola stagione, che ha visto solo poco meno del 35% degli spettatori arrivare all’episodio finale.

Secondo Digital i, hanno scoperto “in generale che se meno del 50% dei principianti arriva alla fine, lo spettacolo viene eliminato”.

Infine, i dati Nielsen Top 10 possono darci un’occhiata a quanto bene si sta comportando lo spettacolo in particolare negli Stati Uniti.

03/07 – 03/13 – #2 su Originals – 1.415 milioni di minuti

14/03 – 20/03 – #4 su Originals – 583 milioni di minuti

21/03 – 27/03 – #8 su Originals – 365 milioni di minuti

Cosa aspettarsi da Pezzi di lei stagione 2 su Netflix

Attenzione: spoiler per Pieces of Her stagione 1.

Pezzi di lei ha alcuni thread da cui raccogliere e domande persistenti dirette a una potenziale stagione 2.

È probabile che il nucleo della stagione riprenderà in seguito alle rivelazioni nell’episodio finale secondo cui Jane è la mente dietro l’omicidio di suo padre piuttosto che Nick, che era il principale sospettato.

Pertanto, come osserva DigitalSpy, probabilmente vedremo cosa accadrà nella ricaduta tra Jane e suo fratello Jasper in una seconda stagione.

The Cinemaholic prevede che probabilmente vedremmo la madre e la figlia allearsi “in una squadra formidabile” contro Jasper che ha promesso insieme a Paula di uccidere Laura.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Pezzi di lei su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.