Piani di abbonamento Netflix USA nel 2022: quale acquistare?

Lo streaming online è la nuova forma di cavo e abbiamo un mare di opzioni per noi. Ma Netflix è a capo dei servizi di streaming. Ha una vasta libreria di contenuti, qualcosa per tutti.

Netflix è una delle piattaforme originali per la visualizzazione connessa al web. Lo streamer OG ospita migliaia di film, spettacoli, documentari ed esclusive. Quindi, con questo tipo di vastità, Netflix è la migliore piattaforma di streaming a cui abbonarsi. Quindi, se ti stai chiedendo quale sia la fascia di prezzo dell’abbonamento Netflix al giorno d’oggi, o semplicemente sei curioso di sapere cosa sta addebitando l’azienda in questi giorni.

Scopri quanto costa un abbonamento Netflix? E quali sono i criteri che dovresti controllare prima di impegnarti in un piano Netflix?

Piani di abbonamento Netflix 2022

Con oltre 1,1 miliardi di abbonamenti a servizi di streaming, Netflix è ancora la gigantesca azienda di streaming a livello globale. È meno del cavo, ma è comunque costoso. Pertanto, Netflix fa un piano di budget per tutti.

Quindi, ora ognuno di noi può permettersi i servizi di streaming e molti abbonati possono interagire con la piattaforma.

Di base

Standard

Premium

Costo mensile* (Dollaro statunitense)

$ 9,99

$ 15,49

$ 19,99

Numero di schermi su cui puoi guardare contemporaneamente

1

2

4

Numero di telefoni o tablet su cui è possibile effettuare il download

1

2

4

Film, programmi TV e giochi per dispositivi mobili illimitati

✓

✓

✓

Guarda su laptop, TV, telefono e tablet

✓

✓

✓

HD disponibile

✓

✓

Ultra HD disponibile

✓

Netflix ha tre piani per gli abbonati, che sono Basic, Standard e Premium, che presentano molte differenze notevoli. Quindi, parliamo delle differenze tra i tre piani.

C’è una grande differenza nella forma di risoluzione: un piano Basic non può trasmettere in streaming al di sopra della definizione standard, mentre un piano Standard è limitato al solo Full HD e gli abbonati al piano Premium possono divertirsi ad attingere ai contenuti in 4K Ultra HD.

Anche i piani di abbonamento Standard e Premium offrono la condivisione, il che significa che puoi visualizzare i contenuti Netflix su più dispositivi.

Diversi modi per risparmiare denaro sul tuo account Netflix sono-

Puoi condividere l’account Netflix con i tuoi amici e familiari.

Puoi interrompere l’abbonamento senza disdire.

Tutti amano il 4K. Ma per risparmiare denaro, esegui il downgrade alla risoluzione 1080p, anche solo per uno o due mesi.

Acquista buoni regalo Netflix economici.

