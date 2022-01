Peyton List rivela cosa l’ha sconvolta di Cobra Kai Stagione 4

Lo spettacolo americano di arti marziali, Cobra Kai, ha pubblicato la sua stagione 4 su Netflix il 31 dicembre 2021. Dopo aver vinto l’attesissima finale del torneo femminile contro Sam, Tory sembrava entusiasta di vincere senza barare. Tuttavia, Peyton List, che interpreta il personaggio di Tory Nichols, è rimasta sconvolta dal trattamento riservato al suo personaggio nella quarta stagione.

Nella conversazione con Entertainment Tonight, tre attori Lista Peyton, Tanner Buchanan, e Mary Mouser di Cobra Kai ha svelato alcuni segreti dal set della stagione 4. In aggiunta a ciò, il cast ha anche rivelato cosa si sentiva riguardo ai risultati del torneo di karate di tutta la valle nel finale di stagione.

L’ospite di ET ha chiesto a Peyton come si sentiva dopo aver saputo che la sua vittoria era stata contaminata.

Leggi anche: “È stata dura” – Il cast di Cobra Kai parla della scena del combattimento in piscina del ballo di fine anno nella stagione 4

Nella sua risposta, Peyton List ha spiegato: “Penso che ci siano molti momenti in cui la mia mascella è rimasta a bocca aperta quando l’ho letto. Voglio dire, è stato carino, piuttosto schiacciante. Sento solo che questo personaggio è l’unica cosa come l’intera stagione Sono proprio come se questa fosse l’unica cosa che dimostrerò a me stesso che conosci il mio valore se vinco l’All Valley o sai che questa sarà finalmente l’unica cosa che ho la proprietà di non ho davvero niente da fare per me tranne questa cosa e poi quella cosa le viene tolta. Quindi, è stato piuttosto straziante.

Questo rispecchia in qualche modo il suo personaggio della serie e i suoi modi di fare nel combattimento finale mentre cercava di essere brava.

Tory Nichols mostra un lato unico nel combattimento finale nella stagione 4 di Cobra Kai

Alla fine del torneo All-Valley, l’ultimo combattimento dell’evento tra Tory e Sam ci mostra che Tory sta cambiando in qualche modo. Ha anche mostrato rimorso durante la partita quando ha accidentalmente colpito la faccia di Sam con il gomito con il punteggio di 2-2.

Tory, che sembrava scioccata, ha espresso preoccupazione mentre diceva: «Non volevo. È stato un incidente.” Quando Silver l’ha esortata a ripeterlo, ha discusso e ha risposto: “È stato un incidente. Non ho bisogno di imbrogliare per vincere”. Dopo aver vinto la partita, Tory ha chiesto a Sam se stava bene o no.

Dopo che la stagione 4 ha mostrato accenni alla rinuncia di Tory Nichols ai suoi modi da Cobra Kai, la stagione 5 ha potuto vedere come affronta il “straziante” sapendo che la sua vittoria non era netta nonostante i suoi migliori sforzi.

LEGGI ANCHE: Dove viene girata Emily a Parigi? Guarda dentro i set della stagione 2

Che cosa hai fatto ai commenti di List riguardo al suo personaggio nella stagione 4 di Cobra Kai?

Il post Peyton List rivela cosa l’ha sconvolta di Cobra Kai Stagione 4 è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.