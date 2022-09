Pete Davidson è pronto a “far esplodere Kanye West” lanciando il suo marchio di abbigliamento Post Kim K Split

Pete Davidson e Kanye West hanno affrontato controversie negli ultimi due mesi. La spaccatura tra i due continua a prendere fuoco di tanto in tanto su questioni banali. E, negli ultimi giorni, entrambi sono entrati l’uno nella pelle dell’altro troppo in profondità.

Il mondo è tornato al dramma senza tempo in mezzo Kim, Pete e Ye. Mentre Kanye sta ancora sputando fuoco su di lui e sulla relazione (rotta) di Kim, Pete ha inventato nuove grandi possibilità per stuzzicare il bellicoso rapper. I rapporti hanno recentemente letto che il comico ha deciso di lanciare il proprio marchio di moda di fronte a Yeezy di West.

Pete Davidson ha in programma contro Kanye West di prendere il controllo della sua Yeezy

Dopo la rottura con la sua Kardashian, il comico avrebbe pianificato un attacco indiretto a West. Non c’è da stupirsi il primo Sabato sera in diretta star ha imparato molti modi per fare soldi dalla sua ex fidanzata miliardaria su questo argomento. Secondo quanto riferito, Kim lo ha cambiato dopo essersi ispirata ai suoi trambusti. Il comico ha partecipato a riunioni sulla progettazione di una linea di abbigliamento, che sa lo farà “esplodere Kanye,” dice un insider.

Quella che era iniziata come una normale controversia sulle celebrità che coinvolgeva i tre è ora diventata una disputa inverosimile nel settore. In precedenza, nel disperato tentativo di riconquistare sua moglie e sua madre di quattro figliKanye ha pubblicato un video musicale interamente mirato a questo problema e ha chiaramente tagliato la testa a Pete Davidson.

Prima di questo, Davidson aveva chiamato il rapper per la sua faida bomba e ha cercato di scappare. Le persone ora sanno come vendere entità. Ora sanno come funziona il marketing dei media in questi giorni. Mentre West si lamenta per tutto il suo imminente, Pete è tornato con gli arrosti e i troll per toglierlo dalla pelle.

La star è ora in pratica a dare fuoco al suo grammo anche ai minimi inconvenienti. Il musicista 44enne ha iniziato ad accedere al suo account Instagram per condividere opinioni in merito La vita sentimentale di Kim e il processo decisionale riguardo ai loro figli insieme.

