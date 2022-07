*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Resident Evil su Netflix*

Il ritorno di Albert Wesker nell’adattamento di Resident Evil di Netflix ha suscitato domande da parte dei fan dopo che il personaggio apparentemente è morto nella serie principale di videogiochi.

Il revival di Wesker è reso ancora più misterioso dal fatto che lo vediamo iniettarsi il sangue delle sue stesse figlie in diverse occasioni durante la serie.

Ma perché Albert Wesker si inietta sangue e come è vivo in primo luogo nella serie Resident Evil di Netflix?

Albert Wesker in Resident Evil di Netflix

Albert Wesker viene presentato in Resident Evil di Netflix come scienziato e dirigente d’azienda che lavora per l’ombrosa Umbrella Corporation.

Nella linea temporale del 2022, insieme alle sue figlie adottive Jade e Billie, Albert è costretto a trasferirsi attraverso l’Atlantico a New Raccoon City in Sud Africa per supervisionare il lancio da parte della Umbrella di un antidepressivo chiamato “Joy”, anche se la sua attenzione è divisa quando c’è è un focolaio di virus T in uno stabilimento di Tijuana in Messico.

All’inizio le figlie di Albert lottano per adattarsi alle loro nuove vite in Sud Africa, con Billie in particolare che sta attraversando un periodo difficile poiché diventa bersaglio di bullismo.

Nonostante Albert usi la sua influenza per evitare che Billie venga ulteriormente vittima di bullismo, le due ragazze rimangono sospettose nei confronti del padre, anche perché viene visto prelevare sangue da loro e in seguito iniettarselo dentro di sé.

Perché Wesker si inietta sangue in Resident Evil?

L’Albert Wesker in Resident Evil di Netflix è in realtà un clone del vero Wesker.

Il clone Albert (noto anche come Al) è stato creato insieme ad altri due cloni (Alby e Bert) a metà degli anni 2000 per aiutare il vero Albert Wesker a continuare la sua ricerca senza essere distratto da altri compiti.

Un Albert impaziente ha accelerato la crescita dei suoi cloni in modo che potessero aiutarlo prima, il che significa che il clone Albert è cresciuto fino all’età adulta in soli sei mesi, con il risultato che il clone ha sviluppato problemi di salute a meno che non venga trattato regolarmente.

Di conseguenza, Al è costretto a iniettarsi il sangue delle sue figlie per mantenersi in vita e stabile mentalmente e fisicamente.

Mentre Al, il clone più anziano, condivide la maggior parte delle somiglianze con il vero Albert, gli altri due cloni, Alby e Bert, sono leggermente più instabili e quindi hanno personalità diverse.

Tuttavia, la clonazione di Albert non è stata autorizzata dalla Umbrella e, quando lo hanno scoperto, è stato costretto ad uccidere Alby nel tentativo di coprire le sue tracce mentre Al e Bert sono sopravvissuti entrambi.

Che fine ha fatto il “vero” Albert?

Il vero Albert Wesker è morto nel 2009.

Attraverso Bert, apprendiamo che il vero destino di Wesker nella serie Netflix rispecchia quello nella storia di Resident Evil 5.

“È morto in un vulcano. Va bene, però. Non era molto gentile”, spiega Bert.

Mentre Evelyn Marcus prende anche in giro che Wesker “è bruciato fino a diventare croccante”.

Nei capitoli finali di Resident Evil 5, i personaggi principali del gioco, Chris e Sheva, mettono fine all’ultimo piano di Wesker mentre si prepara a lanciare missili carichi di un nuovo virus (il virus Uroboros).

Invece, la coppia è stata in grado di indebolirlo iniettandogli il virus. Ma nella lotta, l’aereo si è schiantato al centro di un vulcano dove è seguita la battaglia finale.

Chris e Sheva combattono per l’ultima volta contro il mutato Wesker, indebolendolo a sufficienza da farlo cadere nella lava ed essere messo a terra per sempre quando la coppia gli ha sparato un razzo dal loro elicottero.

Resident Evil è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 14 luglio 2022.

