Perché Wendy ha ucciso Ben a Ozark? Omicidio della terza stagione rivisitato

I fan del dramma oscuro del crimine, Ozark, sono pronti per un giro sulle montagne russe quando la seconda parte della stagione 4 uscirà su Netflix, dopo che gli eventi della prima parte hanno lasciato il fandom con gli occhi spalancati.

Più avanti, esploriamo un evento cruciale nella stagione 3, le cui ricadute sono un tema importante durante la stagione 4, e ricapitoliamo perché Wendy ha essenzialmente ucciso Ben.

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark è interpretato da Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, seguendo il consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata a il cartello della droga messicano e, più tardi, la mafia di Kansas City.

Riepilogo della terza stagione di Ozark

L’episodio finale della terza stagione di Ozark si è concluso con lo scioccante omicidio dell’avvocato, Helen Pierce, dopo che il capo del cartello, Omar Navarro, ha scelto di schierarsi con Marty e Wendy al posto suo.

Inoltre, ci viene finalmente presentato il fratello di Wendy, Ben, che, nonostante la sua fatalità in questa stagione, è parte integrante della stagione 4 nelle conseguenze della sua morte.

Wendy accoglie Ben dopo che violenti scoppi lo lasciano senza lavoro, a causa del suo disturbo bipolare.

Dopo aver avuto una relazione con Ruth Langmore, questo gli permette di entrare in contatto con la figlia di Helen, Erin, e lui le dice che sua madre lavora per il cartello.

Helen scopre che Ben ha fatto saltare la sua copertura e istintivamente ordina l’esecuzione di Ben poiché ora lo vede come una responsabilità.

Ruth e Wendy inizialmente aiutano Ben a sfuggire al bersaglio sulla sua schiena, tuttavia, in un colpo di scena, Wendy informa Helen di dove si trova Ben, portando alla sua morte per mano del sicario, Nelson.

Ozark s3 Tom Pelphrey (Netflix)

Perché Wendy ha ucciso Ben?

Wendy ha essenzialmente lasciato che suo fratello venisse ucciso perché anche lei sapeva che era una responsabilità e che poteva potenzialmente mettere in pericolo la sua famiglia.

È del tutto corretto da parte del fandom incolpare Wendy per la morte di Ben, considerando che ha detto a Helen la sua posizione, ma cosa pensano gli attori delle motivazioni di Wendy?

Durante un pannello virtuale con Deadline, gli attori Bateman e Linney hanno valutato il motivo per cui Wendy ha lasciato morire Ben.

Bateman ha aperto la discussione con:

“Uno è a beneficio della famiglia, uno forse è per la sua stessa strategia. Immagino che dovremo aspettare e vedere”.

Linney ha aggiunto:

“Devi chiedere? È sicuramente solo per sopravvivere. Se ci fosse stato un modo in cui avrebbe potuto salvare suo fratello, l’avrebbe fatto. Non è molto intelligente su molte cose, ma penso che capisca la malattia mentale e penso che sappia che non c’è modo di salvare quella situazione. Penso che lei creda che fosse su una spirale discendente e che avrebbe portato tutti giù con lui”.

Quando uscirà la seconda parte della stagione 4 di Ozark?

Purtroppo, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la seconda parte, il che è senza dubbio un ottimo stratagemma di marketing per entusiasmare i fan per il gran finale.

Si prevede, tuttavia, che la seconda parte arriverà sulla piattaforma di streaming prima della fine del 2022, quando verranno rilasciati altri sette episodi per concludere la serie.

In un’intervista con The Wrap, lo showrunner Chris Mundy ha spiegato che scrivere un’altra stagione intera sembrava troppo lungo e dieci episodi di una quarta stagione sembravano troppo brevi, quindi Netflix ha offerto una soluzione:

“Poi Netflix ha avuto l’idea di dire: ‘Finiremo con la stagione 4 ma la faremo lunga. Lo divideremo in questo modo,’ e sembrava perfetto. Era un modo in cui potevamo far sentire questi sette episodi completi e far sentire completi i secondi sette, anche se è tutto un continuum.

La prima parte della stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

