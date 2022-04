Le piattaforme di streaming online sono diventate popolari nel recente passato, ma perché tutti cancellano Netflix e passano ad altre piattaforme?

Negli ultimi due anni, Netflix è riuscita ad attirare diverse persone come abbonati, ma le cose sembrano essere un po’ diverse nel 2022 poiché è stato riferito che la piattaforma ha perso diversi utenti.

In mezzo a questo, molte persone hanno insinuato che avrebbero annullato anche il loro abbonamento, ma perché sta accadendo questo recente passaggio?

Perché tutti cancellano Netflix?

Bene, ci sono una serie di motivi che hanno portato le persone a pensare di annullare l’abbonamento a Netflix. Per cominciare, Netflix prevede di apportare modifiche alle opzioni di condivisione della password un po’ più rigide per assicurarsi che non subiscano alcuna perdita.

Allo stesso tempo, la società sta pianificando di aggiungere pubblicità al servizio di streaming se prevede di mantenere lo stesso costo dell’abbonamento. Questo può essere fatto se il marchio non riesce a trovare una soluzione per mantenere il suo costo di abbonamento.

Inoltre, alcune persone non sono contente che Netflix abbia cancellato alcuni dei loro programmi preferiti. Tutto ciò combinato, sembra che gli utenti non siano contenti di ciò che la piattaforma ha da offrire loro.

Netflix perde abbonati per la prima volta

Sebbene Netflix sia riuscita a guadagnare molti abbonati in questo trimestre, ne ha anche persi molti.

Parlando del cambiamento, Santosh Rao, capo della ricerca di Manhattan Venture Partners, ha dichiarato a Yahoo Finance: “Netflix è stato tutto incentrato sugli abbonati per così tanto tempo. L’intera storia deve essere valutata da una base più bassa ora. E i multipli stanno diventando convincenti a questo punto, ma dobbiamo vedere che la storia della crescita è ancora intatta e hanno una strategia per affrontare le sfide future”.

Si ritiene che la società potrebbe perdere più utenti nei prossimi giorni.

Netflix ha commentato questo?

Netflix è ben consapevole di perdere i suoi utenti e lo ha persino indirizzato in una lettera agli azionisti.

La società ha osservato: “La nostra penetrazione relativamente elevata delle famiglie – se si include il gran numero di famiglie che condividono account – combinata con la concorrenza, sta creando venti contrari alla crescita dei ricavi. La grande spinta COVID allo streaming ha oscurato il quadro fino a poco tempo.

La dichiarazione continua: mentre lavoriamo per riaccelerare la nostra crescita dei ricavi, attraverso miglioramenti al nostro servizio e una monetizzazione più efficace della condivisione multifamiliare, manterremo il nostro margine operativo a circa il 20%. La chiave del nostro successo è stata la nostra capacità di creare intrattenimento straordinario da tutto il mondo, presentarlo in modi altamente personalizzati e ottenere più visualizzazioni rispetto ai nostri concorrenti”.

