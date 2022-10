Perché TJ Miller non riprende il suo ruolo iconico in “Deadpool” 3 di Ryan Reynolds?

Deadpool con Ryan Reynolds è stato un successo al botteghino quando è uscito nel 2016. L’opinione popolare sin dal primo film è che Ryan sia nato per interpretare il Mercenario con la bocca. Il film è stato così popolare che ha generato un sequel e sta per pubblicarne un altro. Il momento clou è stato ovviamente il personaggio di Ryan, ma l’attore Weasel TJ Miller è stato quello che ha rubato la scena.

È difficile per chiunque superare Ryan quando si tratta di commedia. Ma Weasel di TJ Miller è stato divertente da ridere nel film sui supereroi. Miller ha interpretato la migliore amica di Ryan nel film, ma potrebbe non tornare per il trequel.

LEGGI ANCHE: “C’è una mia foto in giro” – Come il padre di Ryan Reynolds lo ha lasciato in uno stato di paura per la vita

TJ Miller ha affermato che Ryan Reynolds era cattivo con lui

TJ Miller è stato recentemente ospite dello show The Adam Carolla dove ha rivelato che probabilmente non tornerà nel protagonista di Ryan Reynolds. Ha affermato che l’attore è cambiato da quando è entrato nei grandi campionati con i numeri al botteghino di Deadpool. Non è sicuro se lavorerà di nuovo con il canadese. Tuttavia, ha detto lo stesso di Michael Bay in precedenza e ora sono di nuovo in rapporti di lavoro.

Miller ha esposto l’atteggiamento meschino di Ryan durante una ripresa particolare e ha detto che Ryan lo odiava. Apparentemente, l’attore gli ha detto che il suo valore per il film si limita solo a fare abbastanza “esposizione” per renderlo divertente.

“Penso che dopo essere diventato super, super famoso dal primo Deadpool, le cose siano cambiate. Come personaggio, era orribilmente cattivo con me, ma per me, come se fossi Weasel”, ha detto.

Miller sembrava salato quando ha affermato che è meglio che Ryan indossi una maschera e un abito. Altrimenti, il suo bell’aspetto distrarrebbe gli altri dal suo lavoro comico. Deadpool 3 arriverà nei cinema il 6 settembre 2024.

LEGGI ANCHE: “Ho una lunga lista…”- Quando Ryan Reynolds ha espresso il suo desiderio di impressionare le donne dopo la morte di Blake

Ti mancherà Weasel nel prossimo sequel? Dicci nei commenti qui sotto.

Il post Perché TJ Miller non riprende il suo ruolo iconico in “Deadpool” 3 di Ryan Reynolds? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.