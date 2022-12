Perché The Witcher dovrebbe avere un episodio di Natale

The Witcher Stagione 2 – Per gentile concessione di Netflix/Jay Maidment

Spiegazione del finale di Dragon Age: Absolution: In che modo lo spettacolo si collega all’impostazione di Dragon Age: Dreadwolf? di Mads Lennon

Lo stregone è noto per molte cose. Combattimenti con la spada. Mostri. Geralt scontroso. Jaskier che canta. Potente Yennefer. E, naturalmente, Ciri e le sue urla. Non è esattamente noto per Natale. Ma ciò non significa che non meriti un episodio natalizio. Lo spettacolo praticamente implora per uno.

Il primo motivo per cui la serie fantasy dovrebbe avere un episodio natalizio è che ogni stagione finora è stata presentata in anteprima a dicembre. Quale momento migliore se non durante le feste per avere una puntata natalizia? La prima stagione è stata presentata per la prima volta a dicembre 2019 e la seconda è diventata disponibile a dicembre 2021. E la stagione 2 è stata caratterizzata da molta neve.

La seconda ragione per cui lo spettacolo ha bisogno di un episodio natalizio? Quale modo migliore per riunire la famiglia ritrovata che è Geralt, Jaskier, Yennefer e Ciri?

Immagina che Geralt riceva un regalo a Yennefer. Immagina che ne compri troppi per Ciri. Immaginalo mentre compra a Jaskier un nuovo strumento e Jaskier deve lasciare la stanza perché diventa troppo emotivo. O Ciri che fa un regalo a Geralt e Jaskier che si prende gioco di Geralt per aver lasciato scivolare una sola lacrima. I tifosi ne hanno bisogno. Realizza i nostri sogni di fanfiction per almeno un episodio.

The Witcher ha bisogno di un episodio festivo il prima possibile

Ma mentre sto dicendo il Natale, la vacanza invernale che celebrano può essere qualsiasi vacanza fantastica inventata dagli scrittori. Lo stregone il mondo non sembra esattamente quello che urla Babbo Natale e Rudolph. Può essere una festa che celebra la Legge della Sorpresa, considerando che è ciò che ha unito Ciri e Geralt.

Sarebbe anche bello vedere questi personaggi prendersi una pausa dalla guerra, dalla lotta e dalla morte. Un episodio di un’ora in cui hanno dei tempi morti e forse combattono contro un malvagio mostro di renne darebbe al pubblico un po’ di tregua prima che torniamo alle battaglie e al terrore di Lo stregone mondo.

Cosa vorresti vedere in una vacanza Stregone episodio? Fateci sapere nei commenti qui sotto!