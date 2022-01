Perché Stingray è inquietante ma divertente e un personaggio chiave in Cobra Kai?

La quarta stagione della serie Netflix di successo, Cobra Kai, presentato in anteprima a Capodanno. I fan sono stati felici di trasmettere in streaming l’ultima stagione perché hanno perso il tifo per i loro personaggi preferiti nello show. Questa stagione ha segnato il ritorno di qualcuno, un ragazzo tosto che ci è mancato nella stagione 3. La vita della festa, Stingray, Cobra Kaiè il personaggio inquietante ma esilarante.

L’eccentrico personaggio di Cobra Kai

La serie naviga attraverso drammi, combattimenti, lezioni di vita ed emozioni. Tuttavia, lo spettacolo ci offre anche una grande dose di umorismo. Uno dei personaggi più esilaranti dello show è Raymond alias “Stingray”, interpretato da Paul Walter Houser. A differenza degli altri adulti dello show, Stingray possiede una serie di qualità del tutto distinte.

È un individuo incasinato che cerca la convalida degli studenti delle scuole superiori. Non avendo abilità o prospettive significative nella vita, si unisce al dojo Cobra Kai. Johnny Lawrence lo accetta come studente, guardandolo solo come un cliente pagante. Molti spettatori potrebbero trovare Stingray inquietante, stare un po’ troppo con i bambini, invitarli a fare una festa a casa sua con bevande e non avere amici adulti. Anche se può sembrare inquietante, si prende davvero cura degli studenti e si considera uno dei loro coetanei. Pertanto, il più delle volte, la sua inquietudine di coinvolgersi con i bambini appare esilarante ai fan della serie.

Nella quarta stagione, non affronta nient’altro che le parole umilianti di Sensei Kreese quando torna al Cobra Kai dojo, a cui risponde innocentemente: “Wow cosa? Ma sensei, io sono, ehm, uno dei ragazzi, lo sai“.

Un altro esempio in cui è inquietante ma sembra figo è dopo il ballo di fine anno, quando invita i bambini a casa sua per un after party, “Quindi Stingray ha una mossa per te. Il mio posto. Vieni al 7010 Halbert, dillo a tutti, ok?” disse l’adulto.

Quindi, nonostante fosse abbastanza fuori luogo al Cobra Kai dojo, è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan, come il personaggio inquietante ma esilarante dello spettacolo.

Tuttavia, c’è di più in lui di quanto sembri, poiché è sempre impegnato ad aiutare i suoi compagni coetanei. Ospita feste a casa sua e aiuta nelle risse scolastiche, beh, quest’ultima situazione non è finita bene per lui poiché la scuola lo ha licenziato e ha emesso un ordine restrittivo.

Stingray si rivelerà un personaggio chiave in Cobra Kai?

Stingray non è una figura di mentore come il resto degli adulti nello show. Tuttavia, la sua determinazione è lodevole. Nella quarta stagione, Stingray è disposto a farsi picchiare fino in fondo per unirsi al dojo di Cobra Kai. Inoltre, può rivelarsi un personaggio chiave nella stagione 5 in quanto può dare il segnale a Terry Silver se cambia idea.

Pensa che Stingray parla per tutti noi quando dice: "NOCE!" #NoMercy pic.twitter.com/VnNIESGnGh — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 1 settembre 2020

“Sai che il problema delle razze è che stanno aspettando l’occasione perfetta per colpire!” è una famosa linea di Raymond. Francamente, il dialogo di cui sopra potrebbe adattarsi perfettamente al ruolo del suo personaggio nella stagione 5. Perché, chi lo sa? Il Cobra Kai il personaggio esilarante preferito dai fan potrebbe sorprenderci tutti.

