I creatori di Cose più strane — Matt e Ross Duffer, alias i Duffer Brothers — hanno creato uno spettacolo così iconico. Se c’è una cosa che dobbiamo sottolineare che hanno avuto ragione, sono sicuramente i personaggi.

Ci sono così tante cose che ci sono state presentate nelle quattro stagioni. Alcuni dall’inizio del successo di Netflix, altri sono nuovi arrivati ​​che abbiamo incontrato lungo la strada. Ma c’è un tipo in particolare che tutti noi amiamo di più.

E il nome di quel ragazzo è Steve Harrington! Quando incontriamo l’ex atleta del liceo nella prima stagione, è una specie di cretino. Non puoi davvero incolpare i caricatori di Jancy per aver voluto vedere Jonathan e Nancy insieme a quel punto.

Ma è cresciuto rapidamente con noi ed è diventato uno dei personaggi più amati. Chiunque su Internet può vedere quanto siamo tutti incredibilmente terrorizzati in vista degli ultimi due episodi della stagione 4. Se uccidono Steve, non sarò felice! Non possiamo immaginare lo spettacolo senza di lui.

È assolutamente fantastico e affascinante, quindi abbiamo condiviso solo alcuni motivi per cui è il massimo Cose più strane carattere!

Perché Steve Harrington è il miglior personaggio di Stranger Things

Ha lasciato andare Nancy

Ho un debole assoluto per i ragazzacci riformati, e questo merita sicuramente le lodi. Steve ha imparato a diventare altruista. Nella seconda stagione, quando Nancy ha rotto con lui, ha imparato a lasciarla andare. Non importa quanto sia innamorato di lei. Voglio dire, ovviamente lui non è ancora sopra di lei (e forse lei non è sopra di lui!), ma ha rispettato la sua decisione e voleva solo vederla felice.

La sua amicizia con Dustin

Una delle mie parti preferite dello show è la relazione tra Steve e Dustin. È una delle parti più accattivanti della serie e non vedo l’ora di vedere le scene con questi due insieme. Che si tratti di Steve che rafforza la fiducia del giovane adolescente o dell’incredibilmente intelligente Dustin che prende in giro il suo modello, i due sullo schermo insieme sono fantastici.

Il genitore del gruppo

In qualche modo il povero Steve finisce sempre per fare la babysitter. Ne è decisamente stufo. Ma prende molto sul serio il suo lavoro di proteggere i bambini! Combatterà ogni mostro che gli capita (o a loro). L’eroe per eccellenza!

Accettazione di Robin

In un momento in cui sarebbe stato molto difficile fare coming out, Robin si fida di Steve. E dimostra di essere il migliore amico per eccellenza e la supporta. Mentre parla di tutti i suoi appuntamenti Cose più strane stagione 4, permette anche a Robin di condividere i suoi pensieri e sentimenti sulla sua ultima cotta, Vickie. Quando gli ha confessato nella terza stagione, non ha nemmeno battuto ciglio.

I capelli

Voglio dire, quei capelli sono impeccabili. Abbiamo davvero bisogno di dire di più? Grazie lacca per capelli Farrah Fawcett per averci portato la perfezione che è la criniera di Steve Harrington.

Qual è la tua parte preferita di Steve? È il tuo personaggio preferito? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 uscirà il 1 luglio su Netflix.