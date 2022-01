Perché (SPOILER) e (SPOILER) muoiono nella stagione 4 di Ozark?

Ci sono così tante persone uccise Ozark stagione 4 parte 1, che è stata appena rilasciata su Netflix venerdì 21 gennaio 2022.

Ci sono due morti, tuttavia, che colpiscono in modo leggermente diverso rispetto ad altri. Non sono esattamente inaspettati. Onestamente, non sarebbe sorprendente se un personaggio venisse ucciso, data la natura ad alto rischio dello spettacolo.

Spoiler avanti per la stagione 4 di Ozark.

Chi uccide Wyatt e Darlene?

Darlene e Wyatt vengono uccisi alla fine della stagione 4 di Ozark, parte 1, ed è piuttosto scioccante dato l’accordo che Ruth ha concluso con Frank Cosgrove Jr.

Dopo tutto quello che ha fatto Darlene, ci sono molte persone che vorrebbero vederla morta. Ovviamente, il cartello di Byrdes e Navarro apprezzerebbe se Darlene fosse completamente fuori dai giochi, dato quello che ha fatto finora e il mal di testa che ha causato ai loro affari.

I Byrde, in particolare, vogliono Darlene morta dopo tutto quello che ha fatto alla loro famiglia.

E sappiamo che Kansas City Mob e Frank Cosgrove sono ugualmente stanchi delle buffonate di Darlene e di quello che ha fatto a Frank Jr.

A tre di quei partiti principali piacerebbe che Darlene fosse morta.

Sono Javi e il cartello Navarro che fanno la grande mossa e uccidono Darlene e Wyatt.

Perché Darlene e Wyatt vengono uccisi?

Voglio dire, è abbastanza ovvio perché Darlene e Wyatt sono stati uccisi, giusto? Quante volte è necessario dire a Darlene che il cartello è seriamente intenzionato a controllare l’eroina che arriva attraverso gli Ozarks.

Javi ha persino detto a Marty di occuparsi di Darlene durante la stagione, ma Marty lo ha ignorato. Tutto ciò ha portato Javi a uccidere Darlene e Wyatt.

Sebbene Javi non avesse lo stesso motivo, necessariamente, per uccidere Darlene come la mafia KC, ha senso che il cartello voglia il controllo della regione. Javi ha grandi progetti e Darlene complica quei piani. È anche molto vendicativo e vuole il massimo controllo. Penso che si senta come se gli avessero fatto un torto, il che significa che dovevano andarsene.

Yikes. Non sta andando bene per i Byrdes nel resto di Ozark stagione 4.