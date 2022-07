Quando i fratelli Russo sono al timone, sai che ti aspetta un’esperienza.

Il duo di registi dietro i grandi successi del MCU – Vendicatori: Infinity War e Fine del gioco – sono tornati a fare blockbuster e The Grey Man è secondo quanto riferito il film più costoso di Netflix con un budget di $ 200 milioni.

Basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009, Ryan Gosling interpreta “Sierra Six”, che la CIA ha fatto uscire di prigione molti anni fa in modo che potessero renderlo uno dei loro migliori mercenari. Tuttavia, la CIA lo vuole licenziato dopo aver scoperto inquietanti segreti dell’agenzia.

Lloyd Hansen di Chris Evans è all’altezza del compito, allertando alcuni degli assassini più letali del mondo e monitorando i suoi movimenti.

È una corsa sfrenata, ma una delle domande più urgenti del film non viene affrontata se non molto più tardi. Perché in primo luogo Six era in prigione in The Grey Man?

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER PRINCIPALI

ancora da The Grey Man, per gentile concessione di Netflix © 2022

Perché Six era in prigione in The Grey Man?

Sei alla fine rivela di essere stato mandato in prigione fin dalla giovane età per aver ucciso suo padre.

All’inizio del film, vediamo Donald Fitzroy (interpretato da Billy Bob Thornton) che fa visita a Six in prigione e gli offre un’ancora di salvezza. In sostanza dice a Six che può farlo uscire di prigione se viene a lavorare per la CIA.

Non solo, ma Donald allude misteriosamente al motivo per cui Six è rinchiuso, ammettendo che avrebbe fatto la stessa cosa.

Avanti veloce e il mistero che circonda la sua incarcerazione è risolto. Six inizia a raccontare la sua infanzia, dicendo che suo padre spingeva costantemente lui e suo fratello a essere violenti e duri con ogni mezzo necessario. Fondamentalmente stava addestrando i suoi figli a essere persone cattive e distruttive.

Sei iniziarono a sospettare che suo padre stesse diventando sempre più ostile nei confronti di suo fratello, credendo che sarebbe stato lui o suo padre. In breve, pensava che suo padre potesse finire per uccidere suo fratello. Quindi, ha agito per salvarlo e ha sparato a suo padre a morte.

Nonostante sostenesse di aver fatto ciò che doveva essere fatto, fu comunque mandato in prigione.

L’uomo grigio | Trailer ufficiale BridTV 10173 L’uomo grigio | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/BmllggGO4pM/hqdefault.jpg 1018599 1018599 centro 13872

“Ci è voluto molto tempo per arrivarci”

Durante una recente conversazione su Good Morning America, Ryan Gosling ha parlato della transizione nella sfera dei blockbuster d’azione a mega budget:

“Ci è voluto molto tempo per arrivarci ma, sai, è stato come trovare quello giusto, trovare il personaggio giusto e ovviamente i fratelli Russo che hanno diretto questo film, che lo hanno fatto per un decennio alla Marvel e l’hanno ucciso, ho solo sapevo che potevo andare avanti per la corsa pazza e sentirmi a mio agio con loro alla guida.

Per quanto riguarda il genere stesso, dice di essere stato un fan così devoto crescendo. È arrivato persino a dire che il genere d’azione era “probabilmente ciò che mi ha fatto innamorare dei film”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro I fratelli Russo dirigono Ryan Gosling, Chris Evans e i baffi di Chris Evans in THE GRAY MAN. Guarda ora su Netflix. pic.twitter.com/YLqNGToJRz — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 22 luglio 2022

Visualizza Tweet

I libri di Grey Man urlano il potenziale del franchise

Sebbene Netflix né i fratelli Russo abbiano confermato un sequel, i fratelli hanno detto a Insider che, come registi, vorrebbero dirigerne un altro.

Fortunatamente, ci sono altri 10 romanzi nella serie di romanzi The Grey Man di Mark Greaney da adattare e un undicesimo – intitolato Burner – uscirà nel 2023. Il potenziale del franchise è sicuramente lì.

The Grey Man è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

In altre notizie, The Grey Man ha una scena post-crediti?