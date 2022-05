“Perché sembri povero?”: Millie Bobby Brown imita l’accento di Anna Delvey dall’inventare Anna e non puoi distinguerlo da Julia Garner

Millie Bobby Brown non è solo l’attrice più talentuosa alla giovane età di 18 anni. Ma è un individuo così straordinario che può dare una corsa ai loro soldi a persone con il doppio della sua età. Millie ha incantato il mondo intero da quando l’abbiamo vista come una giovane ragazza in fuga con un passato misterioso nella prima stagione di Cose più strane.

Ma ciò che è stato ancora più misterioso e brillante è stato il modo in cui Millie ha ingannato il mondo intero facendogli credere di essere americana. Ma in effetti, è una vera britannica che è estremamente brava con un accento americano. Tuttavia, Millie ha nuovamente sorpreso il mondo. Questa volta non ha solo fatto un accento ma ha impersonato qualcuno che è già un imitatore.

Millie Bobby Brown è fantastica con gli accenti

Dovresti sapere che sei bravo in qualcosa quando Netflix fa un intero video su di esso. E per Millie Bobby Brown, è la sua capacità di cogliere gli accenti e diventare eccezionalmente brava con loro. Nessuno al mondo avrebbe immaginato mentre guardava Enola Holmes che fosse l’accento originale di Brown nel film. E ha dimostrato ancora una volta il suo talento.

In un’intervista, stava parlando di come il famoso spettacolo di Hannah Montana l’ha aiutata a scegliere gli accenti. Millie ha detto che gli accenti sono sempre stati facili da scegliere per lei fintanto che li vede a lungo.

E quando le è stato chiesto quale programma stesse guardando oggi, ha risposto: Inventare Anna. E con pochi ulteriori indugi, Millie ha fatto un eccezionale accento di Anna Delvey che era così simile a Julia Garner che chiunque avrebbe potuto scambiarlo per la voce dell’attrice originale.

Millie ha detto, “Eseguilo di nuovo! Deve essere il tuo sistema! Perché sembri povero?” in modo perfetto tedesco/russo accento mentre raccontava come ha ingannato il personale dell’hotel dopo che la sua carta è stata rifiutata.

Ma non si è fermata solo qui. Dopo aver interpretato un’Anna perfetta, ha persino impersonato il Joyce di Winona Ryder Cose più strane‘ prima stagione.

Julia Garner è lei stessa grande con gli accenti, qualcosa che potrebbe essere visto nelle quattro stagioni di Ozark. Ma riuscire a copiare il suo accento semplicemente guardando e senza l’aiuto di un vocal coach è per noi pura magia.

Millie Bobby Brown e l’intera banda torneranno sullo schermo 27 maggio come Cose più strane ritorna per la sua quarta stagione.

Pensi che Millie abbia fatto un ottimo lavoro impersonando Anna? Fateci sapere nei commenti.

