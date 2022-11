Elite la stagione 6 è disponibile per lo streaming su Netflix! Come previsto, questa stagione è divertente quanto le stagioni precedenti, con una trama emozionante piena di drammi, colpi di scena e mistero. Ma sfortunatamente, non abbiamo visto il ritorno di diversi membri del cast originale. Uno di quei membri del cast era Itzan Escamilla, che interpretava Samuel nella serie per adolescenti.

Ma Escamilla non è stato l’unico attore a non riprendere il suo ruolo Elite stagione 6. Anche Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka) e Georgina Amorós (Cayetana) erano notevolmente assenti dalla sesta stagione.

Ora, possiamo capire perché Amorós non sia tornata per la sesta stagione dal momento che il suo personaggio è stato licenziato da Las Encinas dopo essere stata sorpresa a intrufolarsi nell’ufficio di Benjamín nella quinta stagione. Tuttavia, l’uscita di Salas e Ayuso è stata in qualche modo sorprendente. Ma immagino che la loro uscita sia collegata a quella di Escamilla.

Allora, perché Samuel non c’è? Elite stagione 6? Scoprilo di seguito.

Perché Samuel non è nella sesta stagione di Elite?

Per prima cosa, dobbiamo tornare indietro a ciò che accade a Samuel nel finale della quinta stagione. Se ricordi, il destino di Samuel è rimasto in sospeso alla fine della stagione perché si è ferito gravemente durante una rissa con Benjamín a bordo piscina. Scivola accidentalmente e sbatte la testa sul cemento prima di cadere in piscina. Benjamín e Patrick alla fine lo tirano fuori dalla piscina, e riprende conoscenza per un po ‘per dire a Rebeka e Omar che Benjamín è responsabile, ma poi chiude gli occhi. Anche se arriva un’ambulanza, non li vediamo mai portare via Samuel in un sacco per cadaveri. Non vediamo nemmeno un funerale. Quindi, non era chiaro se Samuel fosse ancora vivo o meno. Questo fino a quando Netflix non ha rilasciato il Elite sinossi stagione 6.

A settembre, Netflix ha rilasciato la sinossi ufficiale della sesta stagione, che ha rivelato il destino di Samuel. Ha praticamente rivelato che Samuel ha ceduto alle sue ferite ed è morto, quindi non sarebbe stato nella nuova stagione. La sinossi recita: “Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando di rinnovarsi coprendo i disastri del passato. Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, abusi domestici o fobia LGTBI sono solo alcune delle difficili questioni che attraverseranno i corridoi della prestigiosa istituzione in questa stagione. Se coloro che gestiscono il sistema non agiscono attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo”.

Quindi, perché Rebeka e Omar non erano nella sesta stagione? Erano gli amici più cari di Samuel, quindi dopo averlo visto morire, probabilmente non volevano più avere niente a che fare con Las Encinas e gli studenti. Questa è la nostra ipotesi. Tuttavia, la vera ragione è sconosciuta.

