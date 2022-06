Perché Ryan Gosling è interessato a conoscere la taglia delle scarpe di Chris Evans? Risposte clip esclusive di “The Grey Man”.

I fratelli Russo sanno sicuramente come stuzzicare i fan. Da quando hanno rivelato che si sarebbero riuniti con Chris Evans per un altro film al di fuori dell’universo Marvel, i fan sono rimasti estremamente entusiasti. Non solo, The Grey Man è anche un ritorno per Ryan Gosling. Nel teaser pubblicato di recente, diamo un’altra occhiata all’azione che si svolgerà tra Evans e Gosling, e sembra davvero eccezionale. E stiamo davvero scavando gli insulti veloci di Ryan al “trash stache” di Evan! Ma c’è una scena in cui Gosling vuole sapere il numero di scarpe di Evan. Scopriamo perché.

A Gosling manca una scarpa nel teaser, ed è difficile non notare Chris Evans con i suoi pantaloni bianchi

Corte di Gosling prende un assassino dopo l’altro nel teaser, il tutto senza una scarpa. Il Llyod di Evans lo sorprende con un pugno e quello che pensiamo sia uno spray al peperoncino. Gosling è temporaneamente immobilizzato, ma sputa ancora insulti alla scelta di pantaloni e baffi di Evan. Ma gli restano ancora alcuni trucchi e sgancia una bomba. Quando Chris Evans lo insegue di nuovo, Gosling gli chiede la sua misura di scarpe, sperando che la sua scarpa gli andasse bene. Anche Ana de Armas fa la sua apparizione alla fine, solo per sparare a Evans nel culo.

Il turno di Evans come cattivo è qualcosa da aspettarsi dopo il suo periodo di salvataggio del mondo di supereroi Capitan America nei film Marvel.

Un nuovo franchise di spionaggio ricco di azione dei fratelli Russo

The Grey Man è tratto dall’omonimo romanzo di Mark Greaney. Segue un abile agente della CIA, Courtland Gentry (Gosling) che scopre il segreto di un’agenzia oscura. Va in fuga quando la CIA invia Lloyd Hansen e la sua squadra di Evan per finirlo. I fratelli Russo che hanno precedentemente lavorato ai film di Avengers hanno in programma di trasformarlo in un franchise. Il film uscirà nelle sale limitate il 15 luglio prima di approdare su Netflix il 22 luglio.

