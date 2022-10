Perché “Roswell, New Mexico” non tornerà per la quinta stagione su Netflix

Roswell, Nuovo Messico la stagione 4 è ora su Netflix e purtroppo rappresenta l’ultimo lotto di episodi a farsi strada sullo streamer. Il motivo è che lo spettacolo, che va in onda per la prima volta su The CW, è stato purtroppo cancellato e non tornerà per la stagione 5.

La serie è arrivata su Netflix solo come parte dell’accordo di uscita di The CW negli Stati Uniti. Di conseguenza, solo gli Stati Uniti trasportano Roswell, Nuovo Messico, e come Nell’oscuritàla serie rimane per lo più invenduta nelle regioni internazionali.

Dopo essere andata in onda per tutto il 2022, la quarta e ultima stagione è arrivata su Netflix negli Stati Uniti a settembre 2022. Ciò significa che tutti i 52 episodi sono ora in streaming esclusivamente su Netflix.

Parlando con Variety della cancellazione, lo showrunner Chris Hollier ha detto loro che avevano pianificato almeno un’altra stagione, dicendo:

“Ho dovuto lanciare liberamente [the network] e ho dovuto convincerli a firmare per avermelo fatto [have Max] andare via. E loro sono tipo, ‘Beh, quando torna?’ era la domanda successiva. Sono il nostro primo pubblico. Quindi sì, in realtà c’era un piano su come completarlo supponendo che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima. Abbiamo costruito alcuni salti temporali per raccontare storie in cui siamo crollati in settimane. Volevamo davvero allungarci e saltare a tre momenti diversi nei prossimi due anni per tutti i nostri personaggi. Sono molto fortunato per il tempo che abbiamo avuto, ma hai sempre la sensazione che avessimo un proiettile in più nella camera”.

Se hai paura di buttarti dentro Roswell, Nuovo Messicopoiché non è finito, lo showrunner ha detto: “L’abbiamo lasciato aperto con una sensazione di speranza che consente all’immaginazione delle persone di riempire ciò che è successo dopo quando è tornato”.

Perché The CW ha cancellato Roswell, New Mexico? Netflix potrebbe salvarlo?

Come forse avrai sentito, The CW è stato venduto dai suoi attuali proprietari (Paramount e Warner Bros. Discovery) a Nextar che ha cambiato radicalmente la programmazione della rete. Di conseguenza, molti spettacoli della rete riceveranno le ultime stagioni o saranno completamente eliminati.

Purtroppo, Roswell, Nuovo Messico, era tra gli spettacoli cancellati.

Sebbene Netflix abbia fatto revival in passato, data la performance dello show tra i primi 10 e il fatto che Netflix non ha dati globali, sembra molto improbabile che abbiano persino considerato di far rivivere il titolo.

Quando Roswell, New Mexico lascerà Netflix?

Con lo spettacolo ora concluso, il suo tempo su Netflix alla fine giungerà al termine, ma non sarà per un po’ di tempo.

Le nostre attuali informazioni suggeriscono che Roswell, nel New Mexico, rimarrà su Netflix fino al 2027. Abbiamo visto i titoli uscire esattamente cinque anni dopo l’aggiunta dell’ultima stagione negli anni precedenti. In tal caso, vedremo la serie partire per intero il 13 settembre 2027.

Tuttavia, le informazioni suggeriscono che questo spettacolo partirà il 10 dicembre 2027.

Ovviamente, manca un po’ di tempo e forniremo aggiornamenti man mano che ci avvicineremo alla data.

Vorresti Roswell, Nuovo Messico stava tornando per un’altra stagione su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.