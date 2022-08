Perché “Purple Hearts” è così popolare su Netflix?

Purple Hearts sta diventando inaspettatamente il film Netflix dell’estate con oltre 100 milioni di ore nella sua seconda settimana. In procinto di entrare nella top 10 dei film di Netflix di tutti i tempi, perché il film sta andando così bene? TikTok potrebbe avere molto a che fare con questo.

Non sono certo le recensioni dei critici che incoraggiano le persone a dare un’occhiata Cuori viola. Al momento della stesura del film, il film detiene solo il 38% su RottenTomatoes, con molti che elogiano la chimica sullo schermo ma criticano la trama principale o alcuni dei temi. Alcune delle recensioni più estreme hanno criticato il film per aver feticizzato i militari.

Anche la nostra recensione del film non è stata particolarmente gentile, concludendo che aveva “una storia d’amore non guadagnata per due persone straordinariamente imperfette che finisce in un territorio familiare per la maggior parte dei film per la TV”.

Dati i temi del film, può essere facile concludere che la popolarità del film è semplicemente esplosa nell’America centrale, dove artisti del calibro di fiume vergine e Magnolie dolci prosperare ma non è così.

Secondo i primi 10 dati grezzi di FlixPatrol, la popolarità del film è stata grande in tutto il mondo.

Quindi quanto è popolare il film? È sulla buona strada per diventare uno dei più grandi film di Netflix secondo i dati orari del sito Netflix Top 10.

Se osserviamo come sta monitorando, ha raccolto 150,82 milioni di ore guardate nelle prime due settimane sulla piattaforma con la settimana 2 che ha raccolto oltre 100 milioni di ore.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica settimanale Settimane tra le prime 10 Dal 24 luglio 2022 al 31 luglio 2022 48.230.000 2 1 Dal 31 luglio 2022 al 7 agosto 2022 102.590.000 (+113%) 1 2

Prima di guardare a dove il film potrebbe arrivare tra i primi 10 complessivi. Ecco un promemoria di quali sono i 10 migliori film in lingua inglese al 10 agosto:

Avviso rosso (364.020.000 ore) Non guardare in alto (359.790.000 ore) Bird Box (282.020.000 ore) Il progetto Adam (233.160.000 ore) Estrazione (231.340.000 ore) L’uomo grigio (223.930.000 ore) L’imperdonabile (214.700.000 ore) L’irlandese (214.570.000 ore) La cabina dei baci 2 (209.250.000 ore) 6 Metropolitana (205.470.000 ore)

Se confrontiamo la sua traiettoria con altri film, puoi vedere che è sulla buona strada per battere L’Imperdonabile nella top 10 assoluta, supponendo che non si veda un calo massiccio tra le settimane 3 e 4. Al momento, prevediamo che il film sarà probabilmente tra il 5° e il 7° una volta che i primi 28 giorni saranno scaduti.

Purple Hearts esplode su TikTok

Allora perché è Cuori viola facendo così bene? TikTok potrebbe svolgere un ruolo importante.

Brevi clip sulla piattaforma vanno da poche centinaia di migliaia di visualizzazioni ad alcune che ottengono oltre 10 milioni di visualizzazioni.

A differenza dei post per il recente Resident Evil, anche i TikTok non sono fatti per scherzo. Sono tutte reazioni sincere ad alcuni dei momenti più toccanti del film.

Questa non è la prima volta che TikTok ha visto generare visualizzazioni incredibili per i singoli titoli. All’inizio di quest’anno, Ginny & Georgia ha beneficiato di alcuni post virali sulla piattaforma dei social media, consentendole di rientrare nella top 10 (le nuove uscite dominano quasi sempre una rarità data la top 10).

Le recensioni per il film potrebbero anche suggerire che le persone generalmente si collegano al film in un modo che i critici non potrebbero. Quando un film è buono, le persone tendono a dirlo ai loro amici.

Perché pensi che Purple Hearts stia andando così bene su Netflix? Fateci sapere nei commenti.