Perché non bypassare questa confusione con gli attori “Heartstopper”?

Fermacuori è l’ultimo spettacolo drammatico per adolescenti su Netflix e la gente lo adora. Lo spettacolo ha un cast tutto britannico e uno sceneggiatore/showrunner Alice Osman è stato persistente nel scegliere gli inglesi per il ruolo. Così ora che lo spettacolo ha raggiunto l’apice del successo e il plauso della critica. Due dei principali protagonisti dello spettacolo, Kit Connor e Joe Locke, portaci lungo la bellissima città di Londra, mostrandoci i loro luoghi preferiti.

Quindi, esploriamo la meravigliosa città in cui vive la famiglia reale con Nick e Charlie.

Le star di Heartstopper ci regalano un tour londinese

Charlie (Joe Locke), un giovane nervoso apertamente omosessuale, e Nick (Kit Connor), un giocatore di rugby dal cuore gentile, guidano la serie. Entrambi frequentano la stessa scuola britannica per soli ragazzi e, quando si incontrano, si legano all’istante e diventano amici.

Lo spettacolo ha ottenuto un successo immediato, con molte persone che hanno ringraziato il personaggio di Nick per averli aiutati. Quindi ora che lo spettacolo ha raggiunto un notevole successo. Netflix sta lasciando raffreddare il cast. E cosa c’è di meglio per rilassarsi che visitare i tuoi luoghi preferiti della città?

Per iniziare il tour, Joe ci porta nel primo posto in cui il cast è uscito: Corsia di mattoni. Come dicono Joe e Kit, Brick Lane è un mercato di strada alla moda a Londra pieno di graffiti e ha negozi fantastici.

Mentre parlano di come il cast è andato d’accordo, sia Joe che Kit dicono che è andato tutto bene, e sembrava che tutto fosse “primo giorno di scuola.”

Il prossimo posto per il tour era Soho. Soho, secondo i due attori, è una città davvero importante per quanto riguarda la Fermacuori in quanto è considerato il cuore del Comunità LGBTQ+.

LEGGI ANCHE: Questa adorabile scena di Heartstopper e i suoi BTS continuano a perseguitare i sogni ad occhi aperti dei fan

Per concludere la loro divertente e perspicace intervista, Kit e Joe parlano della bellissima città di Londra. Joe continua aggiungendo che le riprese dello spettacolo e il suo amore generale per la città gli hanno fatto passare più tempo Londra di Isola di Man da dove è originario.

Qual è il tuo posto preferito a Londra? Fateci sapere nei commenti.

Flusso Fermacuori solo su Netflix.

Il post Perché non bypassare questa confusione con gli attori “Heartstopper”? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.