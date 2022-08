Che tu ricordi la tua adolescenza o sia felice di prendere appunti dalle esperienze di qualcun altro per aiutare con la tua, ci sono molte ragioni per amare i film e gli spettacoli di formazione.

Negli ultimi anni, abbiamo visto alcuni esempi eccellenti e Netflix ne ha fornito la sua giusta quota. Come saprai, uno dei più celebrati è Never Have I Ever.

Creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, la serie commedia drammatica è vagamente basata sulle esperienze d’infanzia di Mindy e ha iniziato a essere presentata in anteprima sulla piattaforma nell’aprile 2020. Da allora si è guadagnata un fandom appassionato che è entusiasta di vederla tornare per un terza stagione venerdì 12 agosto 2022.

Tuttavia, il suo ritorno potrebbe essere in qualche modo afflitto dal fatto che la sua prossima quarta stagione sarà l’ultima. Quindi, parliamo dell’elefante nella stanza con Never Have I Ever stagione 4.

Non l’ho mai fatto © Lara Solanki | Netflix

Perché Never Have I Ever finisce con la stagione 4?

Never Have I Ever è una serie ambientata al liceo e sta volgendo al termine con la stagione 4 perché i prossimi episodi seguono Devi Vishwakumar (interpretata da Maitreyi Ramakrishnan) nel suo ultimo anno di liceo, noto anche come ultimo anno.

Lo ha spiegato Erin Underhill, presidente della Universal Television. “Quattro stagioni di Never Have I Ever sono davvero eccitanti e un po’ agrodolci perché, da fedele fan, mi piacerebbe che il viaggio di Devi continuasse per sempre”, ha detto in una dichiarazione, come riportato da Elle.

“Ma proprio come al liceo, tutte le grandi cose devono finire… Non vediamo l’ora di sperimentare tutto il disordine, i LOL e le lacrime che sicuramente si manifesteranno durante l’ultimo anno di Devi.”

Inoltre, un arco di quattro stagioni non è affatto male. Quindi, per i fan che piangono uno dei loro programmi preferiti, vale la pena sapere che Never Have I Ever non è stato cancellato, è solo che gli sceneggiatori ritengono che lo spettacolo debba arrivare a una conclusione quando la carriera di Devi al liceo lo farà.

La stagione 4 è già stata girata?

Sì, il cast ha già confermato sui social che le riprese dell’ultima stagione sono già state completate.

“Abbiamo terminato le riprese”, ha twittato Maitreyi mercoledì 3 agosto 2022. “È tutto fatto! Mi sento così grato e sopraffatto dalle emozioni”.

Una data di uscita deve ancora essere confermata, ma prevediamo che la stagione 4 potrebbe arrivare su Netflix già nella primavera del 2023.

Perché non provare qualcosa di simile?

Se stai cercando qualcosa di un po’ come Never Have I Ever, allora vale la pena dare un’occhiata a questi titoli se non l’hai già fatto:

Atipico

Boo, puttana

Fermacuori

Non sono d’accordo con questo

Sul mio blocco

L’estate sono diventata carina

La stagione 3 di Never Have I Ever è ora in streaming su Netflix.

