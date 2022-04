Perché Netflix sta perdendo abbonati mentre le azioni del servizio di streaming precipitano?

Martedì 19 aprile 2022, mentre riportava i suoi guadagni del primo trimestre, Netflix ha rivelato di aver perso molti abbonati dall’inizio dell’anno.

Il gigante dello streaming ha rivelato che 200.000 abbonati hanno lasciato la piattaforma nel primo trimestre del 2022 e si prevede che altri due milioni di abbonati lasceranno nel secondo trimestre dell’anno.

Il rapporto ha scioccato molti, ma ecco perché Netflix sta perdendo abbonati.

Perché Netflix perde abbonati?

Netflix non è più l’unico servizio di streaming in città, ci sono molti altri grandi attori come Disney, Hulu, HBO, Paramount, Peacock, Apple e Amazon.

Questo è il motivo principale per cui il gigante dello streaming ha perso migliaia di abbonati, secondo Vox.

Non solo questi concorrenti stanno portando via gli spettatori di Netflix e i loro dollari di abbonamento, ma alcuni dei contenuti popolari del servizio hanno ora trovato anche nuove case.

Alcuni spettacoli estremamente popolari come Amici e L’ufficio ora sono fuori da Netflix, con il primo diretto a HBO Max e il secondo a Peacock.

Anche tutti i contenuti Disney sono migrati su Disney+.

Vox afferma anche che Hollywood era disposta a consentire lo streaming di vecchi contenuti su Netflix perché non pensavano che molte persone avrebbero voluto pagare per trasmetterli in streaming online.

Ma si scopre che le persone vogliono pagare. Ciò ha ora aumentato la domanda di nuovi contenuti e con la concorrenza elevata, gli spettatori hanno molti servizi tra cui scegliere.

Le azioni del gigante dello streaming crollano del 25%

Il rapporto di Netflix sulla perdita di abbonati ha fatto scendere le sue azioni del 25% durante il trading after-hour.

Nella sua lettera agli investitori, la società ha affermato di aver “operato con la ferma convinzione che l’intrattenimento on-demand offerto da Internet sostituirà la TV lineare”, sin dal suo lancio nel 2007, ma “non stanno crescendo le entrate così velocemente” mi piacerebbe.

Netflix ha inoltre affermato che la pandemia di COVID-19 “ha offuscato il quadro aumentando in modo significativo la nostra crescita nel 2020, portandoci a credere che la maggior parte del nostro rallentamento della crescita nel 2021 fosse dovuto alla spinta in avanti di Covid”.

Quale sarà la prossima mossa dell’azienda

Mentre annunciava i risultati della sua azienda, il co-CEO Reed Hastings ha affermato che Netflix avrebbe aggiunto una versione del servizio supportata dalla pubblicità, che sarà più economica della sua attuale versione senza pubblicità.

Il CEO aveva insistito per anni sul fatto che Netflix non avesse bisogno di vendere pubblicità e che il suo punto di forza era che non aveva pubblicità.

Per proteggersi di più, il servizio ha anche iniziato a reprimere i condivisioni di password.

Qualche tempo fa, Netflix ha anche iniziato a dedicarsi ai videogiochi, comprendendo che le offerte di video in streaming da sole non potevano aiutarlo a resistere al cambiamento del mercato.

