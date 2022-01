Perché Netflix annulla gli spettacoli:

Da BoJack Horseman a Sense8, Netflix è noto per aver cancellato gli spettacoli. Dopo la recente cancellazione di Cowboy Bebop, i fan dell’anime sono rimasti sicuramente delusi. Coloro a cui non è piaciuta la serie live-action hanno avuto la possibilità di non guardarla, ma coloro che si sono divertiti non avranno la possibilità di vedere la luce del giorno. Allora, perché Netflix cancella gli spettacoli?

Per scomporre questo, dovremo capire il tipo di programmi disponibili su Netflix. Con una piattaforma che offre oltre 15.000 titoli, il contenuto che vanta è sicuramente vario.

Originali Netflix

La fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010 sono stati il ​​periodo più ambizioso per Netflix. La piattaforma stava subendo enormi cambiamenti che avrebbero ridefinito questa azienda nel suo insieme. Questo è anche il momento in cui Netflix è arrivato a produrre i propri programmi che sarebbero diventati noti come Netflix Originals. Il 2013-14 è stato il periodo in cui Netflix ha iniziato a produrre i suoi primi originali come House of Cards, Orange Is The New Black e BoJack Horseman. Naturalmente, la piattaforma acquista anche molti spettacoli e li rinnova da sola con l’esempio più recente e popolare che è Cobra Kai, acquistato da YouTube.

Coproduzioni

Sebbene questi rientrino essenzialmente nella categoria “Netflix Original”, non lo sono affatto. Non appartengono completamente alla piattaforma ma sono condivisi anche da altre case di produzione. Netflix e CBC hanno co-prodotto Anne With An E.

Altri spettacoli

Poi arrivano altri programmi che Netflix concede in licenza. Questi non appartengono alla piattaforma come proprietà intellettuale. Netflix stipula semplicemente un accordo di sfruttamento digitale o un accordo di distribuzione del film con il produttore. Questi programmi sono quelli che Netflix decolla frequentemente e sulla piattaforma. The Office e FRIENDS sono due programmi che sono usciti da Netflix e la piattaforma ha dovuto affrontare la protesta di massa per lo stesso.

Quindi, Netflix non può “cancellare” queste serie con licenza, di per sé. La piattaforma ha solo diritti limitati alla distribuzione di questi titoli. Gli spettacoli cancellati da Netflix sono coproduzioni o le sue uniche produzioni, il che significa che solo Netflix Originals può essere annullato dalla piattaforma.

Ora che abbiamo chiarito che tipo di programmi ci sono su Netflix, questo ci porta alla domanda su cui hai fatto clic in questo articolo alla ricerca di una risposta per:

Perché Netflix annulla gli spettacoli:

Visualizzatore

Nonostante sia fortemente dipendente dai dati, Netflix mantiene tutte le sue informazioni super discrete. La piattaforma non pubblica mai i suoi numeri di spettatori. Le recenti top 10 liste disponibili sulla piattaforma sono forse le prime nel loro genere che Netflix ha messo a disposizione del pubblico. Questa segretezza rende difficile per qualsiasi spettatore cercare di capire se la piattaforma rinnoverà o meno la serie per le sue prossime stagioni. Questo è il motivo per cui i fan anticipano la notizia ufficiale del rinnovo di uno spettacolo dopo l’uscita di una nuova stagione.

Al TCA Press Tour nel 2018, il vicepresidente della programmazione Netflix Original, Cindy Holland ha parlato con WIRED del motivo per cui la piattaforma annulla gli spettacoli. Il fattore più importante che Netflix considera per rinnovare uno spettacolo è se uno spettacolo sta “ottenendo abbastanza spettatori per giustificare il costo della serie”.

Considerando come vengono fatti gli affari, questa regola ha sicuramente senso. Si investe in un’azienda solo quando si è sicuri che recupereranno tutti gli investimenti fatti più i profitti come ricompensa per il loro duro lavoro. Con spettacoli come Stranger Things, Money Heist o The Crown, i costi erano alti senza dubbio. Ma lo erano anche i rendimenti e quindi aveva perfettamente senso continuare a rinnovarli.

Per quanto riguarda spettacoli come Sense8 e Anne With An E, non sono “flop” di per sé. Queste serie sono riuscite a ottenere un discreto pubblico. Ma non è stato sufficiente per la piattaforma rinnovarli quando non hanno ottenuto tanti resi. Il numero infinito di tweet che si lamentano del fatto che Netflix produca continuamente stagioni aggiuntive di serie televisive di realtà generiche ma annulli anche quelle acclamate dalla critica potrebbe portare alla luce gli spettacoli sottovalutati e parlare di come i fan adorerebbero vederne di più. Ma, alla fine, Netflix è una piattaforma commerciale che funziona esclusivamente in base ai numeri.

Diverso dal modello TV tradizionale

Sebbene questa logica abbia sicuramente senso, Netflix cancella i suoi programmi più frequentemente di qualsiasi altra piattaforma. Il motivo, secondo CinemaBlend, è che la piattaforma differisce dal modello televisivo tradizionale. Mentre la maggior parte delle altre case di produzione commissiona ai creatori la realizzazione di un singolo episodio di uno spettacolo e poi la guida di conseguenza, Netflix incarica i creatori di realizzare un’intera stagione. Sebbene ciò dia alle persone che realizzano lo spettacolo libertà creativa, la piattaforma stessa non si coinvolge profondamente nel processo di creazione, il che significa che meno tempo e fatica sono stati impiegati nel processo dalla casa di produzione stessa rispetto ad altri.

Quindi, questo modello di Netflix e il motivo per cui annulla gli spettacoli potrebbero ancora continuare per molto tempo prima che vengano apportate modifiche.

