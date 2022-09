Perché Millie Bobby Brown tornare a Monsterverse in “Gozilla vs Kong 2” è altamente improbabile?

Millie Bobby Brown ha guadagnato popolarità subito dopo la prima stagione di Cose più strane. Dopo di che, è stata colpita da molte offerte da film di quasi tutti i generi. Uno dei generi su cui ha scelto di lavorare è stato il Monsterverso. Ricorda il film Godzilla contro Kong che è uscito nell’anno 2021? Ha svolto un ruolo importante nel 36a puntata della serie Godzilla. Il film è stato anche il 12a puntata della serie King Kong. Il film era un’intera produzione in studio americana. E stanno portando un seguito a quello.

Diversi membri del cast di ritorno per Godzilla contro Kong 2 sono stati ufficialmente annunciati. Loro includono Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. Sono gli unici MonsterVerse veterani che sono stati ufficialmente verificati finora, nonostante tutti e tre abbiano debuttato nel film più recente. Tuttavia, sembra che Millie Bobby Brown non apparirà nel sequel del filmalias Godzilla contro Kong 2. La prima domanda che sorge è perché? Non preoccuparti. Abbiamo tutte le risposte. Continua a leggere per scoprirlo!

Perché Millie Bobby Brown non torna per il sequel?

Millie Bobby Brown ha fatto il suo debutto in Godzilla: il re dei mostri come Madison Russelil figlio di Mark Russell ed Emma Russell di Monarch. Madison è stata un personaggio cruciale nel film, dalla lotta contro i mostri all’assistenza nel loro salvataggio. Poi, dentro Godzilla contro Kong, il personaggio di Millie Bobby Brown è tornato come la principale figura umana coinvolta nella trama che coinvolge Godzilla. Sebbene ci siano state alcune perdite umane nel film, Madison è vissuta e potrebbe tornare.

L’assenza di Millie Bobby Brown dal Godzilla contro Kong 2 l’elenco ufficiale del cast suggerisce che non interpreterà Madison nel sequel. Anche se non è chiaro se intenda fare un ritorno, il programma frenetico dell’attrice è molto probabilmente il fattore principale che la tiene lontana.

Oltre alla quinta stagione di Stranger Things, Millie Bobby Brown si sta preparando a girare Lo Stato elettricoil ultimo film dei fratelli Russo. Potrebbe aver scelto di andare in vacanza prima di lavorare al prossimo film dei Russo piuttosto che tornare al MonsterVerse.

Godzilla contro Kong è disponibile su Netflix per la visione.

