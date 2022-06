Perché Miles Teller ha delle cicatrici? La storia dell’attore rivisitata

Miles Teller continua a prosperare e a dimostrarsi uno degli attori caratteriali più promettenti della sua generazione.

L’attore americano di 35 anni ha iniziato ad apparire nel radar del pubblico generale dopo essere apparso in commedie per adolescenti come Progetto X e 21 e più. Tuttavia, probabilmente si è consolidato come una forza seria da non sottovalutare quando ha recitato al centro della scena nel film di Damien Chazzelle Colpo di frusta.

Da allora, ha mostrato la sua gamma, affrontando ruoli in blockbuster come The Divergente franchise assicurando anche ai fan che non si tirerà mai indietro dai progetti più impegnativi; guarda la serie criminalmente nascosta di Nicolas Winding Refn Troppo vecchio per morire giovane per riferimento.

Più di recente, è apparso nel film Netflix Spiderhead insieme a Chris Hemsworth e nel grande successo al botteghino Top Gun: Maverick.

Forse ci sono più occhi su di lui che mai, incoraggiando alcuni a fare domande sulla sua vita personale. Allora, perché Miles Teller ha delle cicatrici?

Netflix

Perché Miles Teller ha delle cicatrici?

Miles Teller ha cicatrici facciali dovute a un incidente d’auto in cui era un passeggero.

Hollywood Life riporta che l’incidente è avvenuto nel 2007 quando Miles aveva 20 anni. L’attore è stato aperto sul calvario nelle interviste alla stampa.

L’amico di Miles stava guidando e l’attore ha spiegato cosa è successo esattamente durante una conversazione con la ABC:

“Il mio amico ha perso il controllo della mia macchina andando a 80 mph. Abbiamo ribaltato otto volte. Sono stato espulso dalla finestra. L’auto è atterrata e io stavo sdraiato, tipo, a 50 piedi dall’auto, privo di sensi, coperto di sangue. Il mio amico pensava che fossi morto”.

Lui e gli altri passeggeri stavano tornando a casa in Florida dopo aver partecipato a un festival musicale.

Le cicatrici e i ricordi sono un promemoria di quello che è successo e l’incidente ha finito per influenzare i suoi rapporti con gli altri coinvolti, come ha discusso nelle interviste.

Testa di ragno | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10055 Testa di ragno | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/FQj2s9Uig2I/hqdefault.jpg 1014346 1014346 centro 13872

“Tutto bene tranne la mia faccia”

Hollywood Life riferisce che i medici hanno deciso di non rimuovere parte della ghiaia che era rimasta incastrata nella sua guancia poiché temevano che si sarebbero verificate ulteriori cicatrici. Il trattamento laser è stato richiesto per alcuni anni dopo.

“Il ragazzo che guidava stava bene, il mio amico dormiva nella parte posteriore”, ha spiegato a The Guardian nel 2016. “Avevo anche un sacchetto di pomodori che andavano bene. Tutto andava bene tranne la mia faccia.

Non solo, Miles si è rotto il polso e ha bisogno di graffette nella spalla.

Durante la stessa conversazione ha rivelato che le cicatrici facciali gli avevano reso difficile ottenere alcuni ruoli perché gli era stato detto che “non aveva senso” per il personaggio per il quale stava facendo l’audizione avere delle cicatrici.

Si è formata una spaccatura tra lui e il suo amico che stava guidando dopo che la famiglia di Miles ha citato in giudizio la sua assicurazione come conducente nell’incidente. Altri suoi amici in seguito si sono trasferiti con l’autista, causando una spaccatura tra altri suoi coetanei, riferisce Hollywood Life.