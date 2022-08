Perché Mike Barnes non è riuscito ad arrivare al trailer della quinta stagione di “Cobra Kai”

La data, 16 agosto 2022, era un indicatore in ogni Cobra Kai vita da tifoso. È stato il giorno in cui abbiamo ricevuto il trailer teaser della quinta stagione più atteso e pubblicizzato. Il video di 2 minuti e 40 secondi è così allettante che i fan non hanno potuto fare a meno di far esplodere le loro maniglie sui social media, condividendo la loro eccitazione e le loro aspettative dalla prossima stagione. E beh, con tutti i mezzi, vale l’eccitazione. È un video onnicomprensivo che racconta il futuro della serie strepitosa senza svelare tutti quei misteri al riguardo. Mentre incontriamo molti dei personaggi dello show, tuttavia, non siamo riusciti a vedere il personaggio che tutti stavano aspettando. Mike Barnes era assente nel Cobra Kai trailer della quinta stagione.

Anche se i fan sono impazziti dopo il rilascio del teaser, hanno immediatamente sottolineato qualcosa. Netflix aveva già anticipato il ritorno di questo Ragazzo di karate III campione qualche giorno prima. Allora perché l’hanno lasciato fuori nel trailer? C’è qualcosa di ancora più speciale in lui? Ecco le speculazioni.

Perché hanno lasciato Mike Barnes fuori dal trailer della quinta stagione di Cobra Kai?

Il trailer mostra Danial LaRusso che cerca di riportare indietro Johnny dopo aver deciso di lasciare il Karate per sempre. Anche gli scorci di Terry Silver che tenta di conquistare la valle nel suo stile da cattivo degli anni ’80 sono mozzafiato. Prende in giro anche l’interazione mai come prima di Miguel e Robby mentre Kreese sembra godersi la sua vita da combattente in prigione. Trasformare in realtà il nostro sogno d’infanzia, vediamo anche Johnny e Chozen allearsi per combattere non contro Daniel ma con lui. Anche se hanno pubblicizzato tutto questo già nel teaser, potrebbero voler mantenere alcuni dei nostri sussulti riservati esclusivamente per il debutto della quinta stagione. Quindi, nessuna traccia della più grande concorrenza di Daniel.

Niente colpisce più duramente di una rimonta. Cobra Kai ritorna con la quinta stagione, solo su Netflix il 9 settembre pic.twitter.com/0auoaVsnX8 — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 16 agosto 2022

Prima dell’uscita della quinta stagione, anche i fan lo ipotizzano Barnes potrebbe avere un ruolo significativo e anche una singola istantanea potrebbe rovinare l’intera storia. Semmai, è sicuramente una mossa geniale da parte di Netflix. Per tre intere settimane, i fan si chiederanno dove si adatta Barnes e quando il 9 settembre porterà finalmente tutto ciò che è già stato preso in giro, sarà una festa per gli occhi di Karate Kid geek. Ecco alcune affascinanti speculazioni dei fan:

Forse non vogliono rovinare tutto ciò che potrebbe fare in questa stagione. Idk, ma sono entusiasta di vederlo — Ngosso Obenge (@Gio_Obenge) 16 agosto 2022

Penso che vogliano mantenere segreto il suo ruolo — Adam H (@h_theman03) 17 agosto 2022

Perché pensi che Mike Barnes non sia riuscito ad arrivare al Cobra Kai Trailer della quinta stagione? Dicci nella sezione commenti qui sotto. PS non pensavamo che ci sarebbe voluto del tempo prima che il titolare della cintura nera di terzo grado viaggi nel tempo e atterri nell’All Valley del 21° secolo; l’hai fatto.

Nel frattempo, preparati per il ritorno di No Mercy trasmettendo in streaming tutte le stagioni di Cobra Kai su Netflix.

