Perché Marilyn Monroe e Arthur Miller hanno divorziato?

Il nuovo film biografico di Netflix, Blonde, sebbene romanzato, sembra tirare indietro il sipario sulla vita di Marilyn Monroe, scavando nella sua infanzia come Norma Jeane Mortensen e seguendo la sua vorticosa carriera come Marilyn.

Il film esplora molte delle relazioni di Monroe, con una delle più importanti è il suo matrimonio con il suo terzo marito, Arthur Miller.

All’inizio, la coppia sembrava essere una coppia fatta in paradiso, ma alla fine il loro matrimonio ha vacillato, anche se il film ha superato la loro separazione abbastanza rapidamente.

Di conseguenza, i fan si sono chiesti perché Marilyn Monroe e Arthur Miller hanno finito per divorziare.

bionda | Trailer ufficiale BridTV 11004 bionda | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/aIsFywuZPoQ/hqdefault.jpg 1066997 1066997 centro 13872

Chi era Arthur Miller?

Arthur Miller era un famoso drammaturgo e il terzo marito di Marilyn Monroe.

La coppia si incontrò per la prima volta all’inizio degli anni ’50 e la loro relazione divenne sempre più seria dopo l’ottobre 1955, quando fu finalizzato il divorzio di Marilyn dal suo secondo marito, sebbene Miller fosse ancora lui stesso sposato a questo punto.

Dopo che Miller si separò dalla sua prima moglie, lui e Marilyn si sposarono il 29 giugno 1956 e il loro matrimonio sarebbe durato poco meno di cinque anni, rendendola la relazione più lunga della vita di Monroe.

Il matrimonio di Marilyn e Arthur è stato visto come una discrepanza da molti fan e organi di stampa dell’epoca con la coppia soprannominata “La testa d’uovo e la clessidra”, a causa della sua immagine di intellettuale e della sua come sex symbol.

I primi anni della loro relazione furono in gran parte armoniosi, fatta eccezione per Miller che fu indagato dall’FBI per accuse di comunismo, il che portò anche all’apertura di un fascicolo su Marilyn.

Nel novembre 1960, Monroe e Miller annunciarono le loro intenzioni di divorziare con la conclusione del processo nel gennaio 1961, poco più di un anno prima della morte di Marilyn all’età di 36 anni nel 1962.

Bionda © Netflix

Perché Marilyn Monroe e Arthur Miller hanno divorziato?

La relazione tra Marilyn e Arthur si è interrotta a causa dei disaccordi che hanno avuto mentre lavoravano insieme al film, The Misfits.

Secondo Biography, il film, basato su un racconto di Miller, aveva lo scopo di aiutare Marilyn a essere vista come un’attrice seria.

Tuttavia, quando le riprese iniziarono nel 1960, Monroe e Miller avevano diversi disaccordi sulla sceneggiatura, che fu riscritta regolarmente durante tutto il processo.

“Arthur ha detto che è il suo film”, ha detto Marilyn in quel momento. “Penso che non mi voglia nemmeno dentro. È tutto finito. Dobbiamo stare insieme perché sarebbe un male per il film se ci lasciassimo adesso”.

Le riprese sono state ulteriormente complicate, riporta Biography, dal continuo abuso di sostanze di Monroe, che l’ha vista ricoverata in ospedale per una settimana a Los Angeles nel tentativo di disintossicarsi.

Tuttavia, quando Monroe è riuscita a tornare per completare le riprese, la sua relazione con Miller era quasi finita e avrebbero chiesto il divorzio una volta terminata la produzione.

Il loro divorzio fu finalizzato il 20 gennaio 1961, una data scelta nella speranza che l’inaugurazione di John F. Kennedy lo stesso giorno oscurasse la notizia.

Bionda © Netflix

Chi erano gli altri due mariti di Marilyn?

Marilyn Monroe è nota per avere numerosi partner romantici nel corso della sua vita, qualcosa da cui Blonde non si tira indietro.

Oltre a brevi relazioni amorose con Charlie Chaplain Jr e John F. Kennedy, Monroe è stata sposata tre volte nel corso della sua vita.

Il primo di suo marito fu James Dougherty che Marilyn sposò quando aveva solo 16 anni nel 1942, con la relazione che terminò con il divorzio nel 1948.

Il secondo matrimonio di Marilyn arrivò nel 1954 quando si sposò con l’ex giocatore di baseball dei New York Yankees Joe DiMaggio, anche se, dopo disaccordi sul lato più sfacciato del lavoro di Marilyn, Monroe chiese il divorzio dopo soli nove mesi.

Bionda © Netflix

Blonde è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 28 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Jax il cane muore a Lou?