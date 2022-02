Perché l’unica possibilità di libertà di Marty è la morte in Ozark Stagione 4 Parte 2

Il crimine drammatico, i misteri intriganti e le storie affascinanti sono una delizia per gli spettatori. La serie che incarna queste parole è Ozark. Dalla sua uscita, lo spettacolo ha accumulato un enorme seguito di fan. La serie avvincente coinvolge un cartello messicano e un uomo che farebbe qualsiasi cosa in suo potere per proteggere la sua famiglia. In una situazione terribile, Marty Byrde fa un patto con un signore della droga messicano per riciclare i suoi soldi in un luogo con un enorme flusso di cassa. Tuttavia, mentre la serie volge al termine, il suo destino arriva Ozark Vale la pena pensare alla parte 2 della stagione 4.

Ozark Stagione 4 Parte 2: Il destino di Marty Byrde

Nel corso delle stagioni, Marty Byrde ci ha tenuto agganciati alle sue attività misteriose e ai suoi piani surreali. Significativamente, è riuscito a mantenere se stesso e la sua famiglia al sicuro dalle fauci del cartello. Inizialmente, il primo passo da lui compiuto fu quello di trasferirsi nel Lago degli Ozarks, nel Missouri. Aveva in programma di avviare le sue operazioni nella piccola città e di riciclare denaro attraverso i venditori locali e i proprietari di restrizioni. Tuttavia, devono affrontare diversi ostacoli mentre lo fanno.

In Ozark stagione 4, parte 1, assistiamo alla famiglia Byrde mentre escogita una strategia per la cattura di Omar Navarro da parte dell’FBI. Sebbene il loro piano funzioni, non sono ancora liberi. Il cartello ottiene un nuovo successore, il nipote di Omar, Javi. Di conseguenza, i Byrde si ritrovano di nuovo tra i fitti cespugli del business del cartello. Anche con Omar che funge da informatore per l’FBI, il cartello riesce a mantenere in vita le sue operazioni.

Dopo l’attuazione di varie strategie, Marty si rende conto che la libertà dal cartello è un sogno irraggiungibile. Significativamente, il suo arco caratteriale si riduce alla morte essendo l’unico finale plausibile nella parte 2 della stagione 4. Come abbiamo visto in precedenza nella stagione 1, Marty cerca di sacrificarsi per salvare la sua famiglia. L’ultima parte della serie potrebbe avere un finale simile in quanto non c’è via d’uscita.

La stagione 4 parte 1 è iniziata con una scena in flashforward del minivan di Byrde che si ribalta e si schianta sul ciglio della strada per evitare un camion in arrivo nella corsia sbagliata. Anche se può sembrare una fine abbastanza tranquilla per l’arco del personaggio di Marty, l’incidente potrebbe non essere la causa della morte di Marty.

La famiglia Byrde

La serie di sette episodi nella prima parte non copriva i dettagli dietro l’incidente d’auto. Tuttavia, dopo la serie di eventi snervanti che la famiglia ha attraversato, l’incidente non sarà sicuramente la fine per loro. Assistiamo al fatto che, mentre la serie sta per concludersi, Marty è l’unico membro della famiglia in cerca di una via d’uscita dal cartello. Nel frattempo, a sua moglie, Wendy, piace la sua nuova carriera come consulente del cartello. Inoltre, con il suo nuovo ambiente, diventa fredda e spietata. La sua decisione di ordinare un sicario su suo fratello dimostra la sua transizione.

Charlotte si gode anche il tempo trascorso nel cartello, punta a continuare l’attività di famiglia insieme al cartello. Ignora i suoi studi e mette da parte la sua intera carriera. Jonah, d’altra parte, prende una svolta più oscura e avvia la propria attività come riciclatore di denaro di 14 anni.

Le opinioni della famiglia sono ingarbugliate sull’argomento affari con il cartello. In Ozark stagione 4 parte 2, potremmo assistere al sacrificio di Marty per il bene della sua famiglia. Tuttavia, ciò che l’intera famiglia desidera è ancora sconosciuto. Mentre aspettiamo le risposte e l’ultima parte della stagione 4, puoi continuare a trasmettere in streaming tutte le stagioni di Ozark per elaborare le tue teorie.

