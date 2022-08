Perché Locke & Key stagione 4 non ci sarà e cosa guardare dopo

Basato sull’amata serie a fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, Locke & Key è stata una delle serie soprannaturali più affascinanti arrivate su Netflix negli ultimi anni.

Dopo che la stagione 2 si è conclusa con un agonizzante cliffhanger, il tanto atteso terzo capitolo è esploso sui nostri schermi e i fan non hanno perso tempo a guardare i nuovi episodi.

Tuttavia, dopo il nuovo capitolo, Locke & Key non tornerà su Netflix per la stagione 4, ma perché esattamente la serie sta finendo?

Serratura e chiave 3 | Rimorchio della stagione finale | Netflix BridTV 11053 Serratura e chiave 3 | Rimorchio della stagione finale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/PX-t1wYNtBs/hqdefault.jpg 1071970 1071970 centro 13872

La terza stagione di Locke & Key è arrivata su Netflix mercoledì 10 agosto 2022.

Dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della stagione 2, i Locke hanno una nuova minaccia da affrontare dopo che Eden ha evocato l’eco malvagia del capitano dell’esercito britannico dell’era coloniale, Frederick Gideon.

Gideon punta a reclamare le chiavi nel tentativo di riaprire le ferite della guerra rivoluzionaria che ha lacerato Matheson centinaia di anni prima.

Ma la scoperta di una miriade di nuove chiavi porterà ad alcuni colpi di scena inaspettati.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

Perché Locke & Key non tornerà per la stagione 4

Mentre Locke & Key si conclude con la stagione 3, non si tratta di Netflix che cancella lo spettacolo. Invece, era sempre previsto concludere la serie dopo tre puntate.

In una dichiarazione citata da Deadline, i co-showrunner di Locke e Key Carlton Cuse e Meredith Averill hanno dichiarato: “Una volta che abbiamo iniziato a lavorare sulla serie, abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e delle loro avventure in Keyhouse. una conclusione soddisfacente.

“Come narratori, siamo grati di aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra versione dell’incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente come volevamo. Teniamo le chiavi magiche, però, per uso personale”.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

Programmi Netflix da guardare dopo

Anche se Locke & Key potrebbe finire, ci sono molti spettacoli a cui i fan del dramma soprannaturale possono rivolgersi.

Cose più strane | Essendo la serie più popolare di Netflix, la maggior parte degli abbonati conoscerà probabilmente le avventure di Eleven e dell’equipaggio di Hawkins. Ma per i nuovi spettatori, Stranger Things potrebbe essere la destinazione perfetta a cui rivolgersi in quanto segue un gruppo di ragazzi mentre incontrano forze misteriose provenienti da un’altra dimensione, sullo sfondo degli anni ’80.

L’Accademia degli Ombrelli | Basata sulla serie a fumetti di Gerard Way di My Chemical Romance, la serie racconta la storia di un gruppo di giovani fratelli supereroi, tutti nati nello stesso momento, che devono affrontare bizzarri colpi di scena soprannaturali.

Ragnarok | A proposito di supereroi, la serie norvegese Ragnarok racconta la storia di Thor, ma questa storia è molto diversa dall’eroe della Marvel poiché la serie segue un adolescente apparentemente normale che scopre di essere segretamente il dio del tuono.

Dolcezza | Un’altra serie nata da un fumetto, Sweet Tooth segue un ragazzo metà umano e metà cervo attraverso un mondo pericoloso con un protettore cattivo, lunatico e stanco del mondo al suo fianco.

Amore, morte + robot | Questa serie antologica animata ha qualcosa per tutti in quanto non esistono due episodi uguali. Unendo generi tra cui sic-fi e fantasy all’horror e alla commedia, la serie esplora storie alternative, la vita dei robot in città post-apocalittiche e, nella sua forma più strana, segue lo yogurt super intelligente su una trama per il dominio del mondo.

L’uomo di sabbia | Il più recente nuovo arrivo di Netflix, The Sandman è basato sulle opere di Neil Gaiman ed è pieno di stranezze soprannaturali in quanto racconta la storia di una famiglia di esseri simili a divinità che controllano ciascuno un aspetto della vita, o addirittura la morte.

Lucifero | E infine, concludiamo con un’altra creazione di Neil Gaiman. La serie è nata su Fox prima di diventare un originale Netflix in cui segue il diavolo mentre abbandona il suo posto all’inferno per vivere sulla Terra e lavorare come detective consulente nel trambusto di Los Angeles.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

La stagione 3 di Locke & Key è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 10 agosto 2022.

In altre notizie, School Tales è la data di uscita, l’ora e il cast della nuova serie horror thailandese di Netflix