Perché le stagioni divise per i più grandi spettacoli di Netflix sono probabilmente qui per restare

Settimanale vs abbuffata. Questo è stato il più grande dibattito persistente per Netflix da anni ormai e anche se potresti cadere in un campo o nell’altro, il compromesso delle stagioni separate potrebbe essere la via da seguire almeno per i suoi più grandi spettacoli? Pensiamo di sì.

Netflix per anni ha dovuto affrontare una concorrenza crescente e, più recentemente, ha dovuto affrontare un rallentamento della crescita a seguito della pandemia che ha portato entrambi gli esperti a chiedere il cambiamento e ha indotto Netflix stesso a invertire la rotta su diverse questioni chiave.

Ad esempio, per anni Netflix è stata irremovibile sul fatto che non introdurrà annunci pubblicitari, ma, visti i rapporti nelle ultime settimane, ciò è dovuto al presto cambiamento. Forse il secondo più grande cambiamento che le persone hanno suggerito è di rinunciare al modello di abbuffata che ha messo Netflix sulla mappa in primo luogo.

All’inizio di quest’anno, abbiamo valutato i pro ei contro dell’andare settimanalmente rispetto all’abbuffata. Per i professionisti, abbiamo notato come sostiene il pubblico e mantiene le conversazioni per il titolo per un periodo di tempo e come riduce il tasso di abbandono. Sul lato negativo dell’abbuffata, abbiamo sostenuto che la formazione di Netflix non lo supporta, il che significherebbe che gli spettacoli più grandi non avrebbero permesso a quelli più piccoli di trovare pubblico poiché avrebbero risucchiato tutto l’ossigeno, e alla fine abbiamo concluso che l’interfaccia utente di Netflix lo farebbe hanno bisogno di una revisione per supportare anche settimanalmente.

Quindi questo ci porta dove siamo oggi Cose più strane dominare l’estate e consolidare il motivo per cui pensiamo che le stagioni separate siano la via da seguire almeno per i più grandi spettacoli Netflix ed ecco una ripartizione sul perché e perché è positivo che gli spettacoli siano divisi.

Dovremmo avvertire tutto questo con il fatto che le versioni su due fronti non sono nuove per Netflix.

Abbiamo visto numerosi spettacoli, soprattutto nell’ultimo anno, utilizzare il metodo di rilascio. Ozark più recentemente ha diviso la sua quarta stagione all’inizio del 2022, Lucifero ha diviso la sua quinta stagione (che originariamente doveva essere l’ultima) in due metà e Rapina di denaro ha anche diviso la sua ultima stagione.

Gli spettacoli Disney+ dimostrano perché le stagioni separate potrebbero essere più efficaci

Disney+ non interrompe gli spettacoli in due metà, ma dalle performance dei loro spettacoli possiamo capire perché la divisione in due metà non solo manterrà lo slancio, ma consentirà anche agli spettacoli tra le due metà di vivere e respirare.

Se guardiamo a Google Trends (che non è audience ma piuttosto mostra interesse/domanda) puoi vedere da tre recenti versioni Marvel, Loki, Occhio di Falco, e Cavaliere della Luna che ci sono due picchi evidenti. Uno per quando la serie debutterà e uno per il finale della serie.

Dividendo le stagioni su Netflix, anche loro possono replicare questa tendenza con il tempo che intercorre tra l’uscita del volume 1 e il volume 2 consentendo ad altri programmi di iniziare (qualcosa che Disney+ in genere non fa) e prosperare. Dopotutto, dal rilascio di Cose più strane stagione 4 volume 1, abbiamo visto oltre 55 nuovi Netflix Original arrivare sul servizio.

Per aiutare lo spettacolo a non svanire, come abbiamo visto con Cose più straneconsentono il rilascio di contenuti bonus, teaser e trailer per il volume in arrivo che sostiene la conversazione fino all’uscita del volume 2 della stagione 4.

Sembra che stia facendo il trucco Cose più strane diverse settimane dopo il suo lancio non ha perso la maggior parte dell’interesse secondo Google Trends come nelle due stagioni precedenti.

Le stagioni divise consentono più episodi per stagione

Un altro bonus delle stagioni separate che abbiamo visto diminuire finora è che spesso sono stagioni espanse.

A molti mancano i giorni della TV di rete in cui ci avviciniamo o ci avviciniamo a più di 20 episodi per stagione, ma se le stagioni separate possono dimostrare il loro valore a Netflix, forse diventa più comune. di Lucifero la stagione divisa ha avuto un numero di episodi di 16, che era in aumento rispetto ai 10 che di solito cadevano e Manifesto allo stesso modo sta ottenendo anche una quarta stagione insolitamente grande.

Aiuta a ridurre il tasso di abbandono per due quarti anziché per uno solo

Se sei abbonato a Netflix solo per Cose più stranequindi con le stagioni separate è più probabile che sarai abbonato a Netflix per due trimestri (o due mesi in due trimestri) invece di un solo mese che saresti se cadesse tutto in una volta.

Questo è un bene per i numeri trimestrali degli abbonati di Netflix, soprattutto ora che vengono esaminati più da vicino che mai. Anche dal punto di vista di Netflix, questo dà loro più tempo per provare a farti appassionare a qualcos’altro.

La maggior parte degli spettacoli Netflix dovrebbe limitarsi a Binge

Dovremmo notare che le stagioni separate saranno probabilmente riservate solo ai più grandi spettacoli di Netflix. Pensare Lo stregone, Bridgerton, L’Accademia degli Ombrelli in termini di scala con la maggior parte degli altri spettacoli che sono nuovi o molto più piccoli in scala che hanno ancora il classico modello di abbuffata che conosci e ami.

Detto questo, alcuni programmi Netflix dovrebbero e continueranno a provare diversi programmi di rilascio per vedere cosa alla fine porta al maggior numero di spettatori. Abbiamo visto il rilascio di reality show in lotti di 3 (sebbene i dati non suggeriscano davvero che questo aiuti una serie a crescere) e vedremo anche gli spettacoli che Netflix ha una distribuzione internazionale con come i K-drama importati dalla Corea del Sud cadere settimanalmente.

Ti piace il modello a stagione divisa che Netflix ha provato nell’ultimo anno o giù di lì? Pensi che sia qui per restare? Fatecelo sapere nei commenti in basso.