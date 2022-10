Perché le stagioni 1-3 di “Manifest” non sono su Netflix UK?

Manifesto la stagione 4 sta per iniziare a essere lanciata su Netflix in tutto il mondo, ma per quelli nel Regno Unito non hai ancora accesso alle stagioni 1-3. Perché è questo e quando arriveranno quelle prime stagioni su Netflix? Ecco cosa devi sapere.

Quasi tutti i paesi stanno ora trasmettendo in streaming le stagioni 1-3 di Manifesto dopo l’epico revival dello spettacolo da parte di Netflix alla fine del 2021.

Netflix USA e Canada sono state le regioni a ricevere lo spettacolo nell’estate del 2021. Quindi, in seguito al revival dello spettacolo dopo la sua straordinaria performance sulla piattaforma, è stato rilasciato in altre regioni quando gli accordi precedenti sono scaduti o sono stati acquistati.

Alcune regioni hanno ricevuto lo spettacolo il 1° gennaio di quest’anno e la maggior parte degli altri paesi ha ricevuto le stagioni 1-3 il 1° luglio 2022.

Manifesto è un’esclusiva di Sky e del suo servizio di streaming NowTV sin dal debutto dello show, e continua ad essere così oggi nonostante il revival di Netflix.

Le nostre attuali informazioni suggeriscono che i diritti rimarranno con Now per il prossimo futuro, con una scadenza che non scadrà almeno fino al 31 marzo 2025.

Ovviamente, questa data è soggetta a modifiche, con Netflix potenzialmente in grado di acquistare i diritti delle prime tre stagioni o che ora rinuncia ai diritti. Per ora, tuttavia, se vuoi guardare le stagioni da 1 a 3 di Manifest nel Regno Unito, dovrai usare ORA.

Will stagione 4 di Manifesto vieni su Netflix UK a novembre 2022?

Se sei tutto preso Manifestonon preoccuparti, starai a guardare Manifesto stagione 4 con il resto del mondo.

Abbiamo la conferma che Netflix UK riceverà la stagione 4 parte 1 giorno e data insieme al resto del mondo il 4 novembre 2022.

Questa non è la prima volta che Netflix UK è in ritardo per ricevere le prime stagioni di uno spettacolo che Netflix aveva rianimato.

Lucifero i fan ricorderanno che ci sono voluti anni prima che lo spettacolo scadesse da Prime Video. Luciferoper chi non lo sapesse, è un’altra serie distribuita e prodotta dalla Warner Bros. Television.

starai a guardare? Manifesto stagione 4 su Netflix UK nonostante le prime stagioni non siano disponibili? Fateci sapere nei commenti.