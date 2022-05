Perché Lalo ha ucciso Howard in Better Call Saul?

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per Better Call Saul stagione 6, episodio 7*

La sesta stagione di Better Call Saul sta tirando fuori tutte le fermate in quanto sembra finire lo spettacolo con il botto e l’episodio 7 ce lo ha sicuramente dato.

Howard Hamlin è stato un personaggio chiave della serie sin dalla prima messa in onda ed è stato una costante spina nel fianco sia di Jimmy McGill che di Kim Wexler.

Tuttavia, l’episodio più recente di Better Call Saul si è rivelato anche l’ultima uscita di Howard nella serie poiché ha avuto uno sfortunato incontro con Lalo Salamanca.

Ma dopo la scena sbalorditiva, i fan si sono chiesti esattamente perché Lalo ha deciso di uccidere Howard a sangue freddo?

La scena finale di Howard Hamlin

La sesta stagione di Better Call Saul ruota attorno al piano di Jimmy e Kim di screditare Howard Hamlin al fine di ottenere un rapido accordo nel caso Sandpiper Crossing, che vedrebbe Jimmy ricevere una vincita di $ 2 milioni.

Nell’episodio 7, il piano della coppia va a buon fine e Howard viene lasciato a leccarsi le ferite. Nella scena finale dell’episodio, fa visita a Jimmy e Kim, per congratularsi con loro per il successo del loro piano, ma offre anche un avvertimento che non solo atterrerà in piedi, ma renderà le loro vite un inferno.

Tuttavia, in quel momento, la porta dell’appartamento si apre, facendo tremolare la candela sul tavolo, ed entra Lalo Salamanca.

Jimmy e Kim sono ovviamente terrorizzati dall’arrivo del boss del cartello e avvertono Howard di andarsene, ma lui decide di restare e scherza sul fatto che Lalo ha bisogno di trovare avvocati migliori.

Quelle parole si rivelano le ultime di Howard quando Lalo spara senza pietà alla testa dell’avvocato, schizzando sangue e cervello sull’appartamento di Jimmy e Kim.

Perché Lalo ha ucciso Howard?

Lalo ha ucciso Howard per diversi motivi, il primo dei quali è che non voleva lasciare testimoni sulla scena.

Fino all’episodio 7, Lalo era stato lontano da Albuquerque mentre si avventurava in Germania per saperne di più sul superlab di Gus Fring e voleva mantenere segreto il suo ritorno. Lasciare in vita un Howard loquace l’avrebbe messo a repentaglio.

In secondo luogo, uccidere Howard spaventerebbe anche Jimmy e Kim, cosa che riesce a fare, dandogli il sopravvento nella conversazione che stanno per avere.

E in terzo luogo, perché ha visto che tipo di persona era Howard. Inizialmente, Lalo sembrava aperto a consentire a Howard di andarsene rapidamente dopo l’avvertimento di Jimmy e Kim prima che Howard avesse la possibilità di memorizzare la sua faccia.

Tuttavia, quando l’arrogante Howard ha iniziato a scherzare sul fatto che Lalo avesse bisogno di trovare avvocati migliori e non ha ascoltato l’avvertimento, la natura assetata di sangue di Lalo ha preso il sopravvento e ha sparato a Howard.

I fan di Better Call Saul reagiscono alla morte di Howard

Essendo un personaggio presente in Better Call Saul sin dall’inizio, la morte di Howard si è sicuramente rivelata un grande argomento di discussione tra i fan.

Un fan su Twitter ha scritto: “Quel finale di Better Call Saul è stato pazzesco. Lo sguardo di puro terrore sui volti di Kim e Saul quando Lalo è entrata e il povero Howard non aveva idea di cosa sarebbe successo.

Mentre un altro ha aggiunto: “Una cosa di cui Howard non ha tenuto conto: che ci sono mostri in questo mondo molto più senz’anima di Jimmy McGill”.

Questo fan, che ha notato la severità del piano di Jimmy e Kim, ha commentato: “È stato davvero perfetto. Se non avessero tirato fuori la truffa, Howard non sarebbe stato lì. Mostra le conseguenze indesiderate delle loro azioni e quanto fosse oscuro il loro piano”.

“Non posso crederci!” ha scritto un altro fan. “Howard Hamlin era uno dei miei preferiti di Better Call Saul. Non volevo che finisse così!”

Questo fan ha sottolineato come lo show abbia messo in evidenza il successo di Jimmy e Kim, solo per sentirsi in sintonia con Howard nei suoi ultimi momenti: “Ora questa è narrazione. Provare il brivido di vedere Jimmy e Kim sconfiggere Howard solo per vederlo trasformarsi in simpatia e senso di colpa in un solo episodio. Mi sento totalmente manipolato. E lo amo!”

E infine, questo fan ha riassunto i propri sentimenti su quella scena finale sotto forma di meme:

La sesta stagione di Better Call Saul tornerà su AMC negli Stati Uniti lunedì 11 luglio, mentre gli spettatori internazionali potranno guardare da martedì 12 luglio su Netflix.

