Perché la stella accademica Devi continua a chiedere l’approvazione delle persone in “Non l’ho mai fatto”

Il protagonista principale della commedia di Netflix Io non ho mai Devi Vishwakumar è una studentessa del secondo anno delle superiori. Questa ragazza interpretata da Maitreyi Ramakrishnan ha subito molti traumi emotivi e situazioni caotiche sin dall’inizio. Dopo aver perso suo padre, Devi è stata lasciata sola ad affrontare i suoi problemi, il che l’ha resa isterica poiché non ha nemmeno un felice legame con sua madre.

Tuttavia, non ha mai mancato di impressionare i suoi mentori e il consiglio scolastico essendo la studentessa più competitiva e intelligente della sua classe. Anche se Ben Gross si sentiva minacciato dalla sua intelligenza, Devi aveva comunque alcuni problemi personali che i suoi voti non potevano risolvere. Il suo desiderio di diventare popolare e sentirsi amata la turbava. Ma perché questa stella accademica ha cercato tale approvazione? Cerchiamo di rispondere a questa domanda qui.

Devi Vishwakumar è sopraffatta dal suo pensiero eccessivo e dalla sua evasione in Never Have I Ever

Devi è sempre stata brava a fingere e nascondere le sue emozioni dietro un bel sorriso, poiché sappiamo che ha attraversato terribili traumi. Inoltre, appartenente alla seconda generazione della famiglia indiano-americana, ha affrontato la sfida di bilanciare entrambe le parti della sua vita quando sua madre ha cercato di trattenerla da tutte le influenze del liceo, mentre sognava di uscire con il ragazzo più sexy, Paxton.

Viene chiamata con il nome di “Crazy Devi” per il suo comportamento stravagante e inaffidabile. La più grande prova delle sue reazioni malsane alle situazioni sono le sue sessioni di terapia con il dottor Jamie Ryan, che mostra che è mentalmente colpita dalla morte di suo padre e non è in grado di affrontarla o affrontarla.

La terza stagione ha portato un nuovo dramma nella vita di Devi

Nel frattempo, la ragione principale dietro la sua natura selvaggia è l’accettazione e l’amor proprio, che è stato chiaramente rappresentato nello show, nella stagione 3 recentemente rilasciata, vediamo che Paxton rompe ancora una volta con lei, dicendo che deve prima amare se stessa. Inoltre, è presa quando Des le fa i complimenti per essere questa ragazza super intelligente e bella, a cui lei risponde che nessuno l’ha mai chiamata così prima.

Pertanto, anche dopo aver ottenuto un tale successo accademico, non crede di avere talento e bellezza incrollabili. Ma la buona notizia è che la stagione 3 ha mostrato grandi progressi in lei, poiché ha iniziato ad accettare le cose della vita e a lasciare andare le persone che non la amano. Ad esempio, l’abbiamo vista finalmente esibirsi sul palco suonando l’arpa, cosa che temeva di fare dopo che Mohan morì di infarto in studio. Si spera che nell’ultima stagione dello show vedremo una Devi che ama se stessa per quello che è e non cerca l’approvazione esterna.

