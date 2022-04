Perché la stagione 4 di Stranger Things è “La stagione più difficile” che Millie Bobby Brown abbia mai girato

L’unica cosa che tutto Cose più strane i fan possono essere d’accordo con quello Undici (Millie Bobby Brown) non ha avuto vita facile. Fin dal nostro primo incontro con lei, il personaggio si è sempre trovato in una serie di situazioni piuttosto deprimenti.

La ragazza cresciuto in una struttura sotto la cura di qualcuno che possiamo solo descrivere come un sociopatico (Dott. Brennero). Dopo la sua fuga, ha avuto a malapena il tempo di esplorare quanto sono deliziose le patatine fritte prima il suo primo aiutante è stato ucciso ed era di nuovo in fuga. Aggiungi a questo il ruolo che aveva interpretato nell’interazione di Hawkins con Upside Down. Quindi, è sicuro dirlo Undici, infatti, aveva sempre affrontato cose troppo tetre per la sua etàtrascorrendo la maggior parte della sua infanzia rinchiusa e lontana dai suoi coetanei.

Dopo aver visto l’eyeliner di Eleven nella stagione 2 e il suo passaggio a un’adolescente normale nella stagione 3, ci aspettavamo che la fase che ha avuto con Kali fosse la più oscura di sempre. Ma ahimè, ci sbagliavamo. Se dobbiamo credere all’attrice protagonista di Netflix Original, allora Cose più strane la stagione 4 sta per superare tutto ciò che abbiamo visto prima.

Cosa possiamo aspettarci, secondo Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown, che ha dato vita al ruolo di Undici nel modo più impeccabile, parla del personaggio che sta interpretando.

L’attrice ha commentato: “puoi vedere Eleven nello stato più oscuro in cui sia mai stata.” Se questa non fosse una descrizione sufficiente per mostrare come andrà la serie, considerando la relazione a distanza di Eleven e Mike e quella che lei crede sia la morte di Hopper, suo padre, Brown ha anche aggiunto, “questa è stata sicuramente la stagione più difficile che abbia mai girato. E ci sono state alcune delle cose più spaventose e spaventose che io abbia mai visto da umano, che voi ragazzi vedrete, di sicuro.”

Parte di ciò che possiamo aspettarci è Undici a dover fare i conti con il suo passato. Ha perso i suoi poteri dopo aver combattuto contro il Mind Flayer allo Starcourt Mall, rendendo lei e l’intera città di Hawkins estremamente vulnerabili. Per riaverli, deve fare i conti con qualcosa che aveva evitato fin dall’inizio Netflix serie- la struttura. Millie Bobby Brown lo ha confermato, “quella trama di lei da bambina non era coperta. C’erano ancora tante domande, da parte mia e degli spettatori” che vedremo in questa stagione.

Cos’altro ti aspetti di vedere Cose più strane stagione 4, in particolare in riferimento a Millie Bobby Brown e Eleven? Fateci sapere che ne pensate nei commenti. Inoltre, non dimenticare di eseguire lo streaming Cose più strane stagione 4 in poi 27 maggio 2022.

