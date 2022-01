Perché la stagione 14 di “RuPaul’s Drag Race” non è su Netflix

Avendo precedentemente rilasciato nuove stagioni di La corsa di resistenza di RuPaul settimanalmente, Netflix ha perso i diritti sulla nuova stagione poiché andrà in onda altrove. Ecco cosa sappiamo.

A partire dal 2022, Netflix non avrà più accesso alle nuove stagioni di La corsa di resistenza di RuPaul a livello internazionale. La serie va in onda prima negli Stati Uniti su VH1 (dove è passata da Logo TV nel 2017) e poi su Netflix settimanalmente.

Netflix attualmente detiene i diritti di La corsa di resistenza di RuPaul stagioni 1-13 (con eccezioni) in tutte le regioni al di fuori degli Stati Uniti.

Gara di resistenza è una serie di competizioni di realtà che mette gli artisti di trascinamento l’uno contro l’altro. La serie è esplosa negli ultimi anni portando a molteplici spin-off e versioni internazionali del reality show.

Dov’è la stagione 14 di RuPaul’s Drag Race in streaming ora?

Invece di mandare in onda le nuove stagioni su Netflix, lo spettacolo è ora esclusivo di un servizio chiamato Wow Presents Plus. Hanno iniziato a rilasciare nuovi episodi della stagione 14 settimanalmente a partire dall’8 gennaio alle 4:00 GMT. Sono passate poche ore dalla trasmissione negli Stati Uniti su VH1.

Wow Presents Plus promette di essere la casa di tutto ciò che riguarda Drag Race, ma a causa dei diritti di streaming esistenti, la sua libreria varia a seconda di dove vivi. Tanto che hanno questo grafico di disponibilità in streaming francamente ridicolo sul loro sito web.

Il servizio costa £ 4,49 al mese o £ 44,90 per l’anno.

Il catalogo di Drag Race Back di RuPaul lascerà Netflix?

La decisione di trasferirsi La corsa di resistenza di RuPaul lontano da Netflix per le stagioni future non è passato inosservato. Un articolo di The Tab spiega perché è una decisione sbagliata sottolineare che abbiamo già abbastanza servizi di streaming a cui abbonarsi e Netflix ha fornito un modo migliore di guardare lo spettacolo.

Nel frattempo, Netflix (di nuovo, al di fuori degli Stati Uniti) ha accesso a una vasta raccolta di contenuti di RuPaul Drag Race. La maggior parte delle regioni ha ancora le stagioni da 1 a 13 dello spettacolo di punta con alcune regioni che mancano delle stagioni più recenti. Anche Netflix ha Spettacolare Holi-Slay di RuPaul’s Drag Race, La corsa di resistenza di RuPaul: All Stars, la corsa di resistenza segreta delle celebrità di RuPaul e Drag Race di RuPaul: Untucked!.

Non è noto se queste stagioni rimarranno su Netflix a tempo indeterminato. È possibile che ogni titolo scada una volta scaduto il periodo dei diritti di streaming.

Guarderai la stagione 14 di La corsa di resistenza di RuPaul su WOW Presents Plus o ti prenderai una pausa dallo spettacolo? Fatecelo sapere nei commenti in basso.