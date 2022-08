Perché la speranza altrimenti odiata è il miglior personaggio di “Virgin River”

Ogni spettacolo ha quasi un personaggio che gli spettatori odiano. Tuttavia, se scavano un po’ più a fondo nel personaggio, potrebbero non odiarli anche se non possono amarli. Lo stesso vale per un personaggio di fiume vergine di nome Sperare. Ecco un altro lato del personaggio che altrimenti sarebbe odiato.

La speranza è la migliore di Virgin River

I fan hanno il loro personaggio preferito dello show, e questo è accettabile. Lo spettacolo ha anche devoti delle varie coppie dello spettacolo, come Mel e Jack o Brie e Brady. Tuttavia, lo spettacolo ha anche un carattere leggermente diverso, chiamato Sperare. È impenitentemente se stessa e dimostra la sua tanto necessaria presenza essendo una donna anziana e intransigente. Affronta con grazia una malattia inaspettata che cambia la vita.

La gente l’ha definita la peggiore in passato, ma si tratta di vedere Hope attraverso alcuni positivo lenti a contatto. L’attrice di talento Annette O’Toole ha interpretato il personaggio di Hope, che inizia come sindaco di Virgin River. In realtà è una ficcanaso fin dall’inizio. Sperare interferisce per portare Mel in città. Si intromette anche nella relazione del proprietario del bar Jack quando ipotizza i sentimenti di Jack per Mel. Nonostante abbia i suoi problemi, Hope potrebbe essere una buona sensale.

La speranza interferisce perché a lei importa e ama Virgin River e le persone lì. Lei fa le cose a modo suo. Lei è forte, indipendente e capace. Pertanto, si arrabbia per le cose grandi e importanti. Lei ha un relazione straordinariamente adorabile con suo marito Vernon. Entrambi hanno un grande comprensione e risolvere le cose nel tempo. Continuano a scegliersi l’un l’altro. Anche lei accetta Il nipote di Vernon, che appare alla loro porta. Nonostante abbia un po’ non convenzionale matrimonioil loro matrimonio sembra essere più bello di qualsiasi altro convenzionale.

Tuttavia, una parte del problema di Hope è che non parla alle persone dei suoi piani e dei suoi pensieri. Trascorre la maggior parte del tempo nella sua testa. Lei ha un momento difficile comunicare con altri. Hope lotta per calmare i suoi pensieri di corsa. Nonostante alcune di queste cose, Hope è un personaggio molto premuroso e premuroso. Cosa ne pensi del personaggio? Facci sapere nella casella dei commenti.

