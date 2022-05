Perché la morte di Mel Sattem nella stagione 4 di Ozark è così importante

Lo ami o lo odi, discuteremo e discuteremo del finale della serie di Ozark negli anni a venire.

La serie è arrivata su Netflix nel 2017 con il botto ed è diventata uno degli spettacoli più discussi della piattaforma.

Nel corso degli anni e delle stagioni, è probabilmente solo diventato più teso e avvincente, portando a un finale di stagione indimenticabile, diviso in due parti per offrire al pubblico qualche episodio in più.

I fan non hanno potuto fare a meno di temere per i loro personaggi preferiti quando è uscito l’episodio 14, intitolato A Hard Way to Go. Tuttavia, molti si erano forse dimenticati dell’ostinato investigatore privato di Adam Rothenberg, Mel.

D’altra parte, ora sappiamo che ci torna, quindi parliamo del ruolo finale di Mel Sattem in Ozark.

Il ritorno del finale di Ozark di Mel Sattem

All’inizio della stagione, Marty e Wendy hanno recuperato a Mel il suo lavoro con la polizia di Chicago, corrompendolo per tornare al lavoro che amava in cambio della sua assenza al processo con il padre di Wendy.

Lo vediamo contemplare la decisione e poi uscire dal motel, annunciando che il personale probabilmente non lo vedrà più. Avrebbe ragione, ma non per i motivi che pensiamo.

Sebbene sia implicito che stia accettando l’offerta dalla famiglia Byrde, si è rivelato che non è così.

La sequenza finale vede i Byrde tornare a casa per scoprire una finestra rotta e Mel all’esterno con in mano il barattolo di biscotti di capra. Dice loro che la sua ossessione per l’oggetto e la sua importanza lo hanno finalmente portato a scoprire che nasconde le ceneri di Ben.

Wendy e Marty tentano di corromperlo con i soldi ma lui rifiuta, poiché è stata la sua coscienza a farlo tornare e affrontarli in primo luogo.

“Non puoi vincere”, afferma. “Non puoi essere i Koch o i Kennedy.”

Tuttavia, Jonah esce dalla casa, fucile in mano puntato proprio contro Mel, seguito da un taglio al nero e risuona il suono assordante di uno sparo.

La morte di Mel’s Ozark è cruciale

Anche se non vediamo mai Jonah sparare a Mel, è fortemente implicito che questo sia quello che è successo.

La sua morte segna la fine dell’innocenza. Non solo Mel era essenzialmente l’ultimo in piedi sulla strada di Marty e Wendy dopo la serie di omicidi sparsi per la serie, ma il fatto che sia stato Jonah a premere il grilletto rafforza la perdita di un “bene” intrinseco.

Come saprai, Jonah è stato alle prese con la sua lealtà alla famiglia fin dall’inizio, e la sua assistenza a Ruth e agli altri in opposizione alla famiglia Byrde ci ha portato a credere che fosse fuori.

Tuttavia, la manipolazione di Wendy per mantenere i suoi figli lì lo riporta all’ovile e il suo premere il grilletto suggerisce che alla fine si arrende alla volontà di sua madre e adempie al ruolo di diventare il mini-Marty. Una specie di cagnolino obbediente.

La morte di Mel simboleggia che non c’è assolutamente nessuno che possa ostacolare la famiglia. Sono riusciti a superare ogni ostacolo e ora il bambino che inizialmente sembrava l’unico che sarebbe stato in grado di uscire è per sempre bloccato nel pasticcio creato dai suoi genitori.

Alla fine, Charlotte e Jonah diventeranno i loro genitori, nonostante si siano ribellati.

#Ozark Credo che Jonah abbia sparato a sua madre alla fine di Ozark e abbiamo tutti il ​​lieto fine di cui abbiamo bisogno. — Vlad Krajnic (@VKrajnic) 1 maggio 2022

Ci sono altre teorie

Dato che in realtà non abbiamo visto chi ha sparato a Jonah, questo ha incoraggiato alcuni a offrire le loro riprese alternative.

Si potrebbe sostenere che Jonah in realtà abbia appena sparato al barattolo di biscotti nel tentativo di compromettere le prove. Tuttavia, questa sembra la teoria più improbabile, poiché non sarebbe esattamente il modo più efficace per farlo.

D’altra parte, è plausibile che Jonah abbia effettivamente girato la pistola contro sua madre durante il taglio al nero. È stato contro di lei per un po’ di tempo ormai, perfettamente consapevole di quanto sia diventata spietata.

Tuttavia, il fatto che abbia premuto il grilletto su Mel è stato probabilmente prefigurato da un momento prima della serie, in cui Jonah ha premuto il grilletto su un intruso quando la pistola non era carica.

Quel momento ha dimostrato che Jonah era capace di uccidere, ma non gli è stata data la possibilità. Questa volta, è stato in grado di dimostrare la sua lealtà ai suoi genitori.

