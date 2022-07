Perché la morte di Eddie era inevitabile e prevedibile nel volume 2 della stagione 4 di Stranger Things?

Quest ‘anno Cose più strane la stagione è stata epica in ogni modo possibile. Tutti gli aspetti della stagione sono stati di prim’ordine, in particolare i nuovi personaggi che sono stati introdotti. Eddie Munson, tra tutti i nuovi personaggi, è diventato rapidamente il più amato e quello che ci ha fatto piangere di più. Nella quarta stagione di Cose più straneEddie non ha avuto un ottimo inizio, con molti che credevano che avesse ucciso Chrissy.

Ma mentre la storia andava avanti e il pubblico ha conosciuto Eddie, non hanno potuto fare a meno di innamorarsi di lui. E la sua morte nel finale di stagione ci ha colpito tutti come una borsa piena di mattoni. Tuttavia, la sua morte è stata una sorpresa?

Proviamo a capire se la morte dell’eroe Eddie Munson è stata sempre tra le stelle o meno.

Eddie doveva morire in Stranger Things?

Non c’è mai stata più empatia verso un nuovo personaggio di quella che le persone hanno avuto per Eddie. Eddie era il ragazzo incompreso Cose più strane di cui le persone si innamorarono e piansero intensamente quando morì.

Ma se ci pensi, Eddie era destinato a morire fin dall’inizio.

Il cast dello spettacolo ha annunciato la morte di un personaggio importante ben prima della premiere del volume 2. Mentre molti pensavano che sarebbe stato Steve, era probabile che King of Babysitters non morisse.

Steve è un personaggio importante che ha ancora molto da dare alla storia. Ha continui parallelismi con Robin e persino Nany. Quindi per il Fratelli Duffer uccidere Steve sarebbe stato un suicidio.

Questo lascia solo un personaggio che ha la stessa quantità di fandom ma non lo stesso tipo di impatto lasciato sulla storia, ad es. Eddie Munson. La morte di Eddie, sebbene tragica, era necessario per l’arco narrativo del suo personaggio.

Eddie era un ragazzo che aveva paura dall’inizio della serie, e tutto il suo personaggio ha dovuto affrontare una serie di eventi da lui per guadagnare coraggio, “Non sono scappato questa volta, vero?”

Inoltre, andando a Cose più strane 5, il personaggio di Eddie non aveva più un vero scopo.

Il suo senso di colpa e il suo rimorso per la morte di Chrissy non potevano continuare per un’altra stagione dopo aver fatto il enorme gesto di dedicarle il suo incredibile assolo. Quindi per Eddie, la morte era il passo più appropriato per il suo personaggio in quanto era l’ultimo atto eroico da parte sua.

Che cosa ne pensate? Era necessaria la morte di Eddie? Condividi le tue risposte con noi nei commenti.

Trasmetti in streaming Stranger Things su Netflix.

