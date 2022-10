Perché la coppia politicamente strana Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver si sono allenati prima di separarsi?

Dal momento in cui ha ottenuto il successo come bodybuilder fino a diventare uno degli attori più ricchi di Hollywood, Arnold Schwarzenegger ha molte cose di cui possiamo essere gelosi. E prima della loro separazione, la sua relazione e la famiglia con sua moglie Maria Shriver erano una cosa per la notizia. La coppia non solo sembrava devota l’una accanto all’altra, ma la devozione di Maria alla carriera di suo marito e Schwarzenegger esprimeva sempre il suo amore per lei, rendendoli la coppia ideale.

Questo ovviamente fino alla sfortunata svolta degli eventi dopo che Arnold Schwarzenegger ha lasciato l’incarico nel 2017 e non più di un anno dopo, la coppia ha chiesto il divorzio. Se Maria Silver avesse preso appunti dalle telenovele e avesse recitato la sua parte nell’essere una “brava moglie” o se lo avesse davvero amato sarà sempre oggetto di speculazioni. Tuttavia, non vi è alcun argomento che dal loro matrimonio nel 1986 fino alla loro separazione nel 2011, la coppia abbia mantenuto la relazione di maggior successo, almeno agli occhi del pubblico. Tuttavia, i due erano considerati una strana coppia politica.

Perché Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver erano una coppia politicamente strana?

Arnold Schwarzenegger è un repubblicano. E Maria Shriver, oltre ad essere un’affermata conduttrice di notizie, è la nipote del defunto presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy. Per chi non conosce la politica, la famiglia Kennedy è la portabandiera della democrazia negli Stati Uniti.

Quindi per Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver formare un legame era un Romeo e Giulietta politico. Tuttavia, i due hanno messo da parte le loro differenze per aiutare le persone.

LEGGI ANCHE: Lo sapevi che Arnold Schwarzenegger non voleva essere il Terminator né era la prima scelta per il ruolo?

Prima di diventare la first lady della California, Maria Shriver era al top del suo gioco nel giornalismo. Inoltre, Shiver ha ospitato per un po’ la NBC Nightly News. E poi ha continuato a occuparsi di politica su NBC Dateline.

Ha anche ricevuto un premio Peabody per la sua copertura delle Olimpiadi estive del 1998. Quindi non è uno shock quando gli analisti politici affermano che è stata una delle ragioni principali per cui Arnold Schwarzenneger è arrivato all’ufficio di Sacramento. La coppia ha avuto quattro figli insieme nel loro matrimonio. E per molto tempo ha dimostrato che possiamo mettere da parte le nostre differenze politiche per creare qualcosa di bello. In uno dei video, si può vedere Arnold mentre spiega come si è sentito quando ha visto Maria per la prima volta. Non perdere.

Il post Perché la coppia politicamente strana Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver si sono allenati prima di separarsi? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.