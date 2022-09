Perché Kanye West e John Legend non sono più amici?

L’amicizia tra Kanye West e John Legend risale a molto tempo fa. In effetti, i due artisti lo sono stati amici da decenni. Kanye ha giocato un ruolo chiave nella vita di Legend quando non era nessuno nel settore. I due si sono incontrati tramite la coinquilina di Legend, che si è rivelata essere la cugina di Kanye, DeVon Harrie.

Lo hai firmato con la sua etichetta discografica, BUONA MUSICAe ha prodotto il suo album di debutto, Get Lifted. L’album gli è valso un Miglior album R&B e un Grammy per il miglior nuovo artista quell’anno. Hanno collaborato a diversi brani insieme nel corso degli anni e John si era persino esibito al Kanye e Kim di Kardashian nozze. Ma negli ultimi anni hanno minimizzato la loro amicizia. Allora cosa è successo tra i due migliori amici?

Kanye West era arrabbiato con John Legend per non averlo supportato quando si è candidato alla presidenza

In precedenza, è stato riferito che Kanye West e John Legend si scontrano con le loro convinzioni politiche. Il 43enne non approvava il fermo sostegno di Ye a Donald Trump. Ma si scopre che era la versione “Rudolph Murdoch” della storia. Infatti, quando Ye ha corso contro Joe Biden e Donald Trump nel 2020, il vincitore del Grammy ha scelto di supportare Biden invece del suo amico. Questo ha ferito profondamente il rapper di Donda e hanno avuto una ricaduta.

Quando Ye si è candidato alla presidenza, la squadra di Trump ha gestito la sua campagna. Ma Legend ha visto il quadro reale. “Ho visto il loro lavoro per suo conto come una chiara truffa e un’operazione per cercare di sottrarre voti neri a Biden, quindi non c’era modo che io lo supportassi”, ha affermato John.

La cantante di All She Wanna Do ha cercato di far riconsiderare al rapper la sua decisione. Ha cercato di esprimere il suo punto di vista usando un approccio empatico. Ma lo era “frustrante” irremovibile. West ha persino condiviso la sua conversazione con John durante la corsa presidenziale sui social media.

Da allora, i due amici non si sono visti negli occhi. Pensi che riusciranno mai a superare questo?

