Gli atroci crimini di Jeffrey Dahmer hanno affascinato gli appassionati di crimini veri per decenni e ora la storia agghiacciante viene raccontata sotto forma dell’ultimo dramma Netflix.

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer racconta gli orribili crimini commessi dal serial killer mentre esplora anche eventi importanti della sua educazione e della sua prima età adulta.

Nell’episodio 4, la serie tocca brevemente il suo tempo nell’esercito, rivelando che è stato congedato dopo solo pochi anni di servizio, ma perché esattamente Jeffrey Dahmer è stato espulso dall’esercito?

Quando Jeffrey Dahmer si è arruolato nell’esercito?

Jeffrey Dahmer si è unito all’esercito degli Stati Uniti nel gennaio 1979 dopo aver abbandonato la Ohio State University diversi mesi prima.

Dopo essersi diplomato al liceo nel maggio 1978, Dahmer si iscrisse alla Ohio State University sperando di specializzarsi in economia, ma abbandonò gli studi solo tre mesi dopo dopo che l’abuso di alcol aveva portato a voti negativi.

Su sollecitazione di suo padre, Dahmer si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti nel gennaio 1979 e si formò come medico da combattimento a Fort Sam Houston in Texas.

Nel luglio 1979, Dahmer fu schierato a Baumholder nella Germania occidentale dove prestò servizio nel 2 ° battaglione, 68 ° reggimento corazzato dell’8a divisione di fanteria.

Tuttavia, dopo soli due anni nell’esercito, Dahmer fu congedato dal servizio militare nel marzo 1981.

Perché Jeffrey Dahmer è stato espulso dall’esercito?

Dahmer è stato dimesso dall’esercito a causa dell’abuso di alcol.

Secondo i rapporti sul tempo trascorso da Dahmer nell’esercito, durante il suo primo anno di servizio, era un soldato “medio o leggermente al di sopra della media”.

Ma nel marzo 1981, poco più di due anni dopo l’arruolamento, Dahmer fu ritenuto inadatto al servizio militare a causa del suo continuo abuso di alcol e fu congedato dall’esercito.

I superiori di Dahmer non credevano che i suoi problemi nell’esercito avrebbero danneggiato la sua vita civile e quindi ha ricevuto un congedo onorevole.

La vita di Dahmer dopo il servizio militare

Dopo essere stato congedato dall’esercito, Dahmer si trasferì a Miami, in Florida, e trovò lavoro in una salumeria.

Nel settembre del 1981, tuttavia, Dahmer era stato sfrattato dalla stanza del motel dove alloggiava per mancato pagamento e alla fine telefonò a suo padre, chiedendo di tornare in Ohio.

Dahmer ha lavorato in diversi lavori negli anni successivi, lavorando al Milwaukee Blood Plasma Center per 10 mesi prima di perdere il lavoro di flebotomo, qualcuno che preleva sangue da un paziente. Nel 1985, Dahmer fu assunto come miscelatore presso la Milwaukee Ambrosia Chocolate Factory.

Due anni dopo, nel 1987, Dahmer compì l’omicidio di Steven Tuomi, il secondo dei suoi 17 omicidi e il primo dei 15 omicidi commessi in soli cinque anni.

Dopo essere stato finalmente catturato dalla polizia nel 1991, Jeffrey Dahmer è stato incarcerato presso il Columbia Correctional Institution di Portage, nel Wisconsin. Il 28 novembre 1994, Dahmer fu picchiato a morte da un altro detenuto, Christopher Scarver.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

