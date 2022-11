*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Inside Man*

Il messaggio chiave al centro di Inside Man di Steven Moffat è che chiunque può diventare un assassino nelle giuste circostanze.

È una convinzione che Jefferson Grieff di Stanley Tucci ripete per tutta la serie poiché sa dall’esperienza diretta dell’omicidio della propria moglie, un atto che lui stesso ritiene imperdonabile.

Ma mentre è molto aperto sui fatti del raccapricciante omicidio, Jefferson è decisamente meno disposto a discutere le motivazioni dietro l’omicidio, il che ha lasciato molti a chiedersi perché Grieff abbia ucciso sua moglie in Inside Man.

Jefferson Grieff ha ucciso sua moglie

Nell’episodio di apertura di Inside Man, ci viene presentato Jefferson Grieff che è in attesa di esecuzione nel braccio della morte.

Viene subito rivelato che è stato condannato a tale punizione per aver ucciso sua moglie.

Maggiori dettagli sull’omicidio vengono rivelati nei seguenti episodi, in particolare che Grieff ha strangolato sua moglie e poi l’ha decapitata, nascondendo la testa in modo che non sia mai stata trovata dall’incidente.

Grieff è ben consapevole della natura orribile delle sue azioni e trascorre il suo tempo in prigione cercando di espiare aiutando a risolvere i casi in corso di valore morale in modo da poter fare del bene.

Perché Jefferson Grieff ha ucciso sua moglie in Inside Man?

Jefferson Grieff ha ucciso sua moglie per un malinteso sui crimini commessi da suo padre.

Grieff non spiega mai esplicitamente il motivo dietro l’omicidio di sua moglie, ma ci sono abbastanza indizi carichi in Inside Man che una probabile teoria diventa chiara.

L’omicidio della moglie di Grieff è incentrato su suo padre e l’ex suocero di Grieff, Gordon (interpretato da Alan Williams).

Grieff rimane equilibrato durante Inside Man fino a quando non condivide una scena con Gordon e il suo comportamento cambia completamente, con lui che diventa altamente antagonista e ostile nei confronti di Gordon, arrivando persino a definirlo un “criminale”, nonostante Grieff sia l’unico in carcere per omicidio.

Tuttavia, dai commenti di Grieff e dai suggerimenti che Gordon ha un piccolo esercito di persone che lavorano per lui, possiamo capire che è il capo di un’organizzazione criminale che ha compiuto la propria serie di azioni terribili.

Come Grieff, possiamo fare un’ipotesi plausibile che Jefferson sia venuto a conoscenza dei crimini di Gordon o sia stato potenzialmente coinvolto in essi in qualche modo.

Quando ha cercato di smascherare Gordon o di ritirarsi dall’organizzazione, Gordon è arrivato prima da sua figlia e l’ha convinta che Grieff stava cercando di abbatterlo o che c’era un suo grave crimine.

Quando Grieff e sua moglie si sono confrontati su questo, ha portato a un enorme malinteso che si è concluso con Jefferson che l’ha strangolata a morte.

Ma per vendicarsi di Gordon per i suoi crimini, Grieff decapitò sua moglie e le nascose la testa in modo che Gordon non potesse mai seppellire sua figlia intera.

Simpatizzare con Harry Watling suggerisce che i loro casi sono simili

Nella scena finale dell’episodio 4, Grieff e Watling hanno una conversazione in videochiamata.

Grieff prende in giro la possibilità di rivelare il motivo per cui ha ucciso sua moglie a Watling, dicendo che pensa che Harry potrebbe capirlo dato che ora sono entrambi uguali.

Harry è fermamente convinto che i due non siano uguali, ma Grieff nota come le azioni di Watling nel tentativo di proteggere l’attività criminale abbiano portato alla morte di sua moglie.

Ciò suggerisce che il coinvolgimento o i tentativi di Grieff di fermare l’attività criminale di Gordon hanno portato alla morte di sua moglie, rendendo i loro casi davvero molto simili e perché Grieff fosse così costretto ad intraprendere le indagini.

Inside Man è disponibile per lo streaming su BBC iPlayer nel Regno Unito e Netflix a livello internazionale.

