Perché il veterano della “famiglia Addams”, l’ex mercoledì non ha potuto guardare il teaser di “mercoledì”?

Netflix ha rilasciato il trailer del loro spettacolo di commedia poliziesca soprannaturale di formazione Mercoledì una settimana fa. La serie è basata su Mercoledì Addamsla figlia del famosissimo cartone animato La famiglia Addams del famoso fumettista Charles Addams. Già tanti film e programmi TV sono stati realizzati su questo concetto. Ma uno degli adattamenti più popolari è stato il film con lo stesso nome del fumetto uscito nell’anno 1991. Tuttavia, come sai, Netflix ama ricreare i classici. E dobbiamo dare allo streamer che l’ha superato. E così, Netflix sta portando Mercoledì.

Il trailer è stato di tendenza a livello globale sin dalla sua uscita. Nello stesso link, uno dei membri del cast di La famiglia Addams è stata intervistata di recente. L’attrice che è stata intervistata è stata Christina Ricci, che ha interpretato Mercoledì Addams nel film. Era una bambina allora, e ora è diventata la madre di un bambino. Vediamo cosa ha detto sulla ricreazione dello spettacolo. Ma prima, diamo un’occhiata al teaser Mercoledì.

Perché Christina Ricci, alias Wednesday Addams, non ha potuto guardare il teaser di mercoledì?

Quando l’intervistatore ha detto che il teaser dello show era fantastico, Christina l’ha interrotta. Ha detto che non aveva ancora visto il teaser. E il motivo è Ricci è diventata mamma di recente e il suo bambino l’ha tenuta sveglia tutta la notte prima. Ha dormito solo per due ore e mi sono svegliato solo poco fa. Ha dovuto guardarlo mentre teneva il telefono in modalità silenziosa. Come lei ha menzionato questo, ha aggiunto, “Ero tipo Oh mio Dio, devo pubblicarlo.”

L’ospite in seguito le ha chiesto com’è per lei tornare in un mondo in cui ha già interpretato lo stesso personaggio in un ruolo diverso che è stato per lei molto appagante dal punto di vista creativo. In risposta a ciò, ha detto: “Mi sono sempre visto come una specie di contrarian naturale in cui tutti sono entusiasti di fare la cosa sbagliata, è semplicemente fantastico per me.

Era davvero felice perché il creatore dello spettacolo Tim Burton le ha chiesto di essere aparte prima di fare lo spettacolo, e si è sentita onorata. Ricci è stata davvero commossa perché il film era una parte enorme della sua identità. Ha anche detto che il personaggio che interpretava era oltraggioso e divertente. Osservando, Jenna Ortega Ricci ha detto, “Lei è incredibile e davvero incredibile.”

Jenna Ortega interpreta il personaggio di Wednesday Addams nel film Mercoledì. La data di uscita dello spettacolo non è stata ancora ufficializzata. I fan ipotizzano che possa essere rilasciato a breve. Restate sintonizzati per nuovi aggiornamenti.

