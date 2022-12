Perché il trailer Netflix del principe Harry e Meghan Markle ha ricordato ai fan il suo ex fidanzato Cory Vitiello?

Il principe Harry e Meghan Markle sono di nuovo nelle notizie per il primo assaggio del loro spettacolo Netflix, Harry e Meghan. Lo spettacolo è della massima importanza per il Duca e la Duchessa come sarà decidere il futuro del loro rapporto con la Casa di Windsor. Il trailer di un minuto ha causato molto fermento tra le persone negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Dopo l’uscita del trailer da parte di Netflix, il Il ristoratore canadese Cory Vitiello ha iniziato a fare tendenza su Twitter. Nel caso non lo sapessi, Meghan Markle ha avuto una storia con Vitiello. Si ritiene che il l’ex attrice americana aveva una relazione convivente con lo chef quando è andata al suo primo appuntamento con il principe Harry nel 2016. Tuttavia, secondo Markle, la sua relazione di due anni con Vitiello è finita per problemi di impegno. Potresti chiederti quale sia la connessione tra la roulotte di Harry e Meghan e il ristoratore.

Cory Vitiello non è apparso in Harry & Meghan

I fan reali credono che lo spettacolo Netflix del principe Harry e Meghan Markle abbia onorato l’ex fidanzato di quest’ultimo. No, Cory Vitiello non è apparso nello show. Tuttavia, è una delle foto intime del Duca e della Duchessa che ha ricordato alla gente lo chef canadese. All’inizio del trailer sono stati condivisi molti selfie personali e romantici della coppia reale. Una delle immagini ha un sorprendente somiglianza con la posa romantica di Markle con Vitiellodiventato virale qualche anno fa.

Si presume che Markle e Vitiello abbiano concluso le cose in buoni rapporti nel 2016. La madre dello chef Joanne Vitiello ha creato scalpore nel 2019 da difendere la duchessa contro tutti i troll e le critiche. Aveva descritto l’ex attrice come a personalità calda e sincera.

Nel frattempo, potrebbe sorprenderti che il principe Harry e Meghan Markle stiano diventando brutalmente criticato per la tempistica del loro rilascio del trailer. Il principe William e Kate Middleton sono in tournée di tre giorni negli Stati Uniti dal 30 novembre al 02 dicembre. Pertanto, secondo gli esperti reali, il primo assaggio dello spettacolo è stato rilasciato a rubare le luci della ribalta al Principe e alla Principessa di Galles.

