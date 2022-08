Perché il sogno è stato tenuto nudo per 100 anni in “The Sandman”? I fan hanno alcuni motivi esilaranti per lo stesso e anche alcuni adorabili

Il turbine di eccitazione, anticipazione e speculazione l’adattamento Netflix di The Sandman di Neil Gaiman è finalmente giunto al termine. Il è uscita la serie live-action e in streaming sulla piattaforma. I fan accaniti dei fumetti di The Sandman e anche gli spettatori per la prima volta hanno apprezzato molto il fantasia con un gradito tocco di mitologia. Che si trattasse delle interpretazioni, della scrittura o della costruzione del mondo, la serie di 10 episodi ha ricevuto molto meritato amore e apprezzamento. Detto questo, puoi fidarti di Internet per scattare scene particolari e punti della trama fuori contesto e trasformali in contenuti meme-able. Lo stesso è successo con la prigionia secolare di Dream.

Internet teorizza sulla prigionia nuda di Dream

Di recente, l’account ufficiale di Netflix ha pubblicato un’istantanea del primo episodio di L’uomo di sabbia. Possiamo vedere Dream, completamente nudo, rinchiuso in una sfera di vetro, indifeso e in mostra. Insieme alla domanda è arrivata una domanda molto importante.

Vuoi davvero dirmi che non sono riusciti a trovare un modo per regalare i pantaloni Dream in oltre 100 anni? pic.twitter.com/w7gZsqWs6X — Netflix (@netflix) 6 agosto 2022

“Vuoi davvero dirmi che non sono riusciti a trovare un modo per regalare i pantaloni Dream in oltre 100 anni?” Non sorprende che Twitter non abbia trattenuto nulla per esprimere i suoi due centesimi sulla questione.

Poche risposte hanno avuto risposte ben strutturate, valide e logiche ciò renderebbe orgoglioso persino Neil Gaiman.

È stato un grande rischio farlo vestire!!! Ricorda, non potevano permettersi di lasciarlo scappare… — ✯𝔸𝕝𝕖𝕩♔︎ℂ𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣𝕠✯ (@AlexTweet07) 6 agosto 2022

Erano semplicemente troppo crudeli, trattandolo più come un oggetto che come un vero essere vivente. — Kyatorin (@Katrinnekochan) 6 agosto 2022

Altri hanno mostrato simpatia per l’immortale ponendo domande migliori. Mentre un fan era preoccupato per il suo stato durante i rigidi inverni dell’Inghilterra, l’altro ha sottolineato che il poveretto non ha mangiato nulla per 100 anni. Il minimo che potevano fare era dargli dell’acqua, giusto?

Riesci a immaginare quanto freddo deve aver sentito durante l’inverno? — Casey (@CaseyMoo7) 6 agosto 2022

Non è stato nutrito per 100 anni e sei preoccupato che lo abbiano lasciato nudo? – Charlie dalla testa indietro – OOU (@neofus_o) 6 agosto 2022

Alcuni utenti di Twitter, però, esilarantemente messo in discussione il bilancio dello spettacolo Netflix. Con così tanto impasto speso per l’adorabile Irvin/Goldie, il gargoyle, forse nessuno è rimasto del guardaroba di Dream. Un fan ha anche pubblicato una bella foto del piccolo gargoyle, affermando che non ha nemmeno i pantaloni. Devi amare Internet.

Il budget deve essere stato buttato all’aria su quel grazioso culone gargoyle — Brianna Conway (@BriannaConway) 6 agosto 2022

Esattamente. pic.twitter.com/wugcPr0opr — Lady Cumdumpster (@LadyCumdumpster) 6 agosto 2022

Di cosa parla The Sandman?

Per quelli al buio, uno stregone cattura Morfeoil carattere titolare di L’uomo di sabbia, e lo tiene rinchiuso per un secolo. Morpheus, alias Dream, probabilmente avrebbe potuto ridurre la durata del suo rapimento se lo avesse fatto accettato i termini del riscatto. Ma il re dei sogni è un Infinito con i principi. Rifiuta decisamente e osserva il silenzio totale per tutta la sua prigionia. E sì, non ha un solo capo di abbigliamento addosso.

Dopo di lui finalmente riesce a scappare, lo spettacolo segue il re dei sogni nella sua ricerca per riconquistare il suo poteri e controllo del regno dei sogni. Il suo viaggio include il recupero del suo oggetti rubati che racchiudono le sue capacità. Mentre la trama va avanti, Morpheus si trasforma da a robotico e un po’ freddo essere a qualcuno che comincia a capire e empatizzare con gli umani, così come gli immortali incompresi nel suo regno.

Perché pensi che abbiano lasciato Morpheus senza mutande nella sua prigionia? Fateci sapere nei commenti. Inoltre, se non l’hai già fatto, guarda L’uomo di sabbia ora in streaming su Netflix.

