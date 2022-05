Perché i fan di Benedict e Sophie non dovrebbero essere arrabbiati con Bridgerton stagione 3

Pochi programmi Netflix negli ultimi anni sono riusciti a diventare il fenomeno che ha Bridgerton.

Invitando il pubblico a crogiolarsi nella ricchezza dell’alta società Regency London, il dramma in costume di Chris Van Dusen è uscito sulla piattaforma alla fine del 2020 ed è basato sui romanzi bestseller di Julia Quinn.

A proposito, l’uscita della prima stagione ha incoraggiato il pubblico a diventare lettori, scoprendo i volta pagina dopo aver già stabilito i loro personaggi preferiti per gentile concessione della serie.

La stagione 2 ha entusiasmato all’inizio di quest’anno, ma la stagione 3 potrebbe rivelarsi deludente per i fan di Bridgerton che amano Benedict e Sophie…

La rivelazione di Big Bridgerton per i fan di Benedict e Sophie

Newsweek riporta che la terza stagione di Bridgerton si concentrerà sulla relazione in crisi tra Colin (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Ciò è stato confermato da Netflix durante il panel For Your Consideration di domenica 15 maggio 2022.

Sebbene questa storia sarà interessante da interpretare sugli schermi per i fan dei romanzi, coloro che hanno letto i libri potrebbero trovarsi scoraggiati.

Come mai? Ebbene, alcuni fan avranno previsto che la terza stagione sarebbe un adattamento del terzo romanzo – An Offer From A Gentleman – che racconta la storia di Benedict; i romanzi precedenti raccontavano rispettivamente le storie di Daphne e Anthony.

Il quarto libro – Romancing Mister Bridgerton – racconta la storia di Colin, quindi coloro che hanno familiarità con il mondo di Bridgerton sulla stampa potrebbero sentirsi come se la storia di Benedict e Sophie fosse stata ignorata o ignorata a favore di un’altra.

I fan non sono contenti

I fan hanno reagito alla notizia, anticipando che la stagione 3 interromperà la continuità che hanno imparato a conoscere.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Perché non Benedict #Bridgerton? Domanda migliore, PERCHE’ Colin e Penelope? Sono entrambi disordinati e Colin è così noioso in questo momento. È troppo tardi per tornare indietro e cambiare la trama pianificata? — Forte, ma non esattamente urlante (@sonotyelling) 17 maggio 2022

Non rovinare la serie #Bridgerton per favore! Attieniti al romanzo! Dai a Benedict la sua Sophie!!! Anche se non gli darai la sua stagione nella serie! — Ika4n🌝tacion ᴹᴬᴵᴺᴱ (@llyrfe) 17 maggio 2022

dovrebbe seguire l’ordine del libro e concentrarsi su Benedict e Sophie😭 #Bridgerton — lesley (@lesleyajibade) 16 maggio 2022

Il libro di Benedict e Sophie è il mio preferito perché è più oscuro delle altre trame e non vedevo l’ora di vederlo per la stagione 3, avrebbero dovuto attenersi alla linea temporale e mantenere la storia di Colin e Penelope nella stagione 4 🥴 #Bridgerton #Netflix https: //t.co/xWjC28wbfv — zazz₇ 💜 (@TanniesOwnMe) 16 maggio 2022

Benedict “sarà una parte vitale della terza stagione”

Sebbene il terzo libro sia la storia di Benedict, le due stagioni precedenti si sono in qualche modo immerse nelle storie di Colin e Penelope.

Fortunatamente, la nuova showrunner Jess Brownell ha confermato a Variety che “Benedict, che è il terzo libro… sarà una parte vitale della terza stagione”, spiegando anche il motivo del cambiamento.

“Sento davvero che fosse il momento di Colin e Penelope”, ha detto. “Dato che abbiamo guardato entrambi questi attori sui nostri schermi dalla prima stagione, abbiamo già investito un po’ su di loro. Sappiamo chi sono come persone…

“… ci sono questi momenti di tensione tra di loro in cui è come se Colin si avvicinasse al punto di rendersi quasi conto che Penelope prova dei sentimenti per lui ma non ci arriva del tutto. Invece di calpestare quella dinamica, volevamo spingerla nella loro stagione. Sembrava davvero il momento perfetto per iniziare.

Con così tanti semi seminati per la storia di Colin e Penelope nella seconda stagione, è chiaro che gli sceneggiatori hanno semplicemente ritenuto sensato dare la priorità per il momento. Inoltre, c’è chiaramente una domanda da parte dei fan per più di loro.

Bridgerton è ora in streaming su Netflix.

