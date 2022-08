Perché Hunter Moore ha fondato IsAnyoneUp e se ne pente?

Netflix ha mantenuto i contenuti del documentario in arrivo nel 2022, continuando a dimostrare perché la piattaforma è così spesso associata all’offerta di un flusso costante di contenuti di saggistica.

Uno degli ultimi a cadere sul servizio ha generato molte discussioni online, il che è giusto considerando che si tuffa in una figura che ha raggiunto l’infamia attraverso la rete.

L’uomo più odiato su Internet è una serie limitata in tre parti che è iniziata in streaming mercoledì 27 luglio 2022. Al centro della storia c’è Hunter Moore. Ha lanciato il sito web IsAnyoneUp nel 2010 e il documentario racconta l’impatto che ha avuto sul suo creatore, su coloro che sono stati pubblicati sul sito e su coloro che hanno tentato instancabilmente di chiuderlo.

Mentre elabori le tre puntate, potresti trovarti a porre una domanda piuttosto diffusa su Hunter Moore e IsAnyoneUp. Vale a dire, perché lo ha fatto in primo luogo?

Perché Hunter Moore ha fondato IsAnyoneUp?

Il Sun riporta che Hunter Moore ha avviato IsAnyoneUp dopo che una donna lo ha lasciato con il cuore spezzato.

IsAnyoneUp è ampiamente considerato come il primo sito web di revenge porn, quindi la creazione del sito può essere considerata un atto di vendetta in sé.

“Tutto è iniziato con me che odiavo una stupida puttana che mi ha spezzato il cuore”, ha spiegato Moore in una clip d’archivio presente nella serie di docu di Netflix. “Io e i miei amici postavamo solo un gruppo di ragazze su IsAnyoneUp e un giorno abbiamo ricevuto un sacco di traffico. E io ero tipo, ‘Yo, posso fare soldi con le cazzate e le fottute persone.'”

Moore aveva 26 anni quando ha lanciato il sito e la sua esistenza ha incoraggiato gli utenti a pubblicare in modo anonimo foto di donne nude. In molti casi, gli utenti pubblicavano immagini esplicite dei loro ex partner come atto di vendetta per la rottura. Non solo, ma alcuni accompagnerebbero le immagini con gli handle dei social media e le informazioni personali della vittima.

IsAnyoneUp è ancora online?

No, se vai all’URL verrai reindirizzato a EveryoneUp di James McGibney.

The Cinemaholic riporta che McGibney ha acquistato il sito da Moore nel 2012 e l’imprenditore web spiega la situazione sulla homepage del sito:

“Ho rilevato e chiuso lo spregevole sito web di revenge porn http://www.isanyoneup.com, ma il mio lavoro non è finito. Stiamo costruendo una community online che aiuta le vittime di bullismo, stalking e molestie: invece di chiedere una donazione, ti sto invitando a unirti al team come investitore in AnyOneUp, Inc.”

Aggiunge che “in nessun caso accuseremo mai una vittima per i nostri servizi”, ma chiede alle persone di “unirsi alla nostra battaglia” per affrontare il revenge porn e aiutare le vittime.

Hunter Moore si rammarica del sito?

Metro riferisce che Hunter Moore ha recentemente risposto alla domanda durante un’intervista.

Lo youtuber Daniel Wise ha chiesto a Moore se avesse “qualche rimorso” e lui ha risposto: “Ho fatto il mio tempo, ovviamente queste persone sono state colpite dal sito e mi dispiace per loro, e ovviamente hanno bisogno di esprimere le loro lamentele, ma a alla fine della giornata ho fatto il mio tempo.

Quanto all’esperienza, ha rivelato: “Mi sono divertito moltissimo, non mi pento di nulla, vorrei essere andato dieci volte più difficile perché il risultato sarebbe stato lo stesso”.

