Perché Henry Cavill ha paura di vedere il suo ritorno in DCEU come Superman in “Black Adam”?

L’attore Henry Cavill ha interpretato diversi ruoli iconici nel corso della sua carriera. Tuttavia, nessuno di loro ha un seguito di fan più grande del Uomo d’acciaio. Con molte anticipazioni, molte speculazioni e mesi di successo nel mantenimento del segreto, il figlio di Krypton della nostra generazione è finalmente tornato in auge. Non solo Cavill è apparso nella scena post-crediti di Adamo Nero, ma accenna anche al suo annuncio ufficiale su Instagram Superman torna a casa al DCEU in grande stile.

Mentre l’entusiasmo dei fan non conosce limiti per il ritorno di Cavill, lo stesso attore britannico non ha ancora visto Adamo Nero e il suo cameo nel film. In effetti, Henry ha persino espresso la sua apprensione per aver visto quella scena sul grande schermo.

Perché Henry Cavill non ha visto Black Adam nei cinema?

In una recente intervista con Tara Hitchcock, Henry Cavill ha discusso del suo cameo nell’ultimo film di DCEU, Adamo Nero. In effetti, l’ospite lo ha persino chiamato “una delle migliori scene post-crediti.” Quando gli è stato chiesto se doveva “intrufolarsi in” al cinema per vederlo, il Enola Holmes l’attore ha rivelato di non aver ancora visto il film sul grande schermo.

“Non sono ancora riuscito a vederlo al cinema. Ho pensato a tutte, a tutte le volte, di entrare in un cinema, sarebbe stato pericoloso andarci adesso”, ha illustrato Cavill.

Anche se inizialmente è stata una grande sorpresa per l’ospite, Lo stregone la paura dell’attore ha perfettamente senso. Prima di tutto, il suo cameo nel film è stata una sorpresa. Anche se molte teorie indicavano il suo ritorno, i creatori mantenuto il silenzio assoluto sulla questione. Ovviamente la presenza di Cavill alla premiere o in qualsiasi teatro sarebbe stato un grande regalo.

Inoltre, aveva un fan avvistato il Superman nella vita reale subito dopo il suo cameo, l’avrebbe fatto provocò frenesia nell’auditorium. Non sarebbe del tutto sorprendente se la sua presenza provocasse una fuga precipitosa. Quindi, forse era prudente per il bell’attore evitare i cinema.

“L’ho visto, ma non sul grande schermo. Quindi, forse un naso buffo e occhiali e mi intrufolerò in un posto”, ha scherzato I Tudor attore.

Bene, tieni d’occhio qualcuno con protesi e trucco di livello professionale se vai a uno screening Adamo Nero. Non si sa mai, potrebbe semplicemente essere Henry Cavill tira fuori una Clark Kent. Cosa faresti se vedessi il Uomo d’acciaio se stesso al cinema? Fateci sapere nei commenti. Nel frattempo, puoi guardare Lo stregone in streaming su Netflix.

