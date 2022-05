Non importa quanto vuoi che rimangano sulla scatola, arriva sempre un momento in cui i tuoi programmi preferiti devono finire.

Ahimè, è finalmente arrivato il momento di far calare il sipario su Grace e Frankie.

Creata da Marta Kauffman e Howard J. Morris per Netflix, la commedia americana con Jane Fonda e Lily Tomlin nei panni dei personaggi principali è iniziata per la prima volta nel 2015.

Da allora, ha sviluppato un seguito devoto e appassionato, portando una ricchezza di altri talenti che si divertono a bordo del progetto.

Gli episodi finali della settima stagione sono stati svelati ad aprile e hanno inevitabilmente lasciato il pubblico desideroso di più tempo con i migliori amici.

Sfortunatamente, la stagione 8 di Grace e Frankie non è nelle carte…

Perché Grace e Frankie non torneranno per la stagione 8

Il motivo per cui Grace e Frankie finiscono prima della stagione 8 è stato spiegato dalla co-creatrice della serie – Martha Kaufman – durante una conversazione con il Los Angeles Times.

“Era una combinazione di cose. Netflix non fa più serie a lungo termine. E siamo davvero fortunati ad aver ottenuto la settima stagione. Penso che quando abbiamo iniziato, abbiamo immaginato sette stagioni. Ma, in realtà, questo è il tipo di decisione che viene da Netflix”.

Ha aggiunto: “Ma per quanto sia triste che stia finendo, c’è qualcosa che ha senso”.

Tenendo conto di questo, alla fine è stato Netflix a decidere che era ora di staccare la spina dallo show dopo sette stagioni. Tuttavia, con Martha che descrive il motivo come “una combinazione di cose”, è probabile che ci siano state anche altre influenze.

“Siamo sopravvissuti a così tante cose”

Ciao! La rivista riporta che le star centrali Jane e Lily hanno rilasciato una dichiarazione quando è stata annunciata la notizia di un’ultima stagione nel 2020.

“Siamo entrambi felici e con il cuore spezzato dal fatto che Grace e Frankie torneranno per la sua settima, anche se ultima, stagione”, hanno rivelato. “Siamo così grati che il nostro show sia stato in grado di affrontare problemi che si sono davvero collegati alla nostra grande generazione. E i loro figli e, sorprendentemente, anche i loro bambini!”

Prima di firmare, hanno assicurato che “… mancheranno a queste due vecchie ragazze, Grace e Frankie, tanto quanto molti dei loro fan, ma saremo ancora in giro. Siamo sopravvissuti a così tante cose, speriamo solo di non sopravvivere al pianeta”.

I tifosi hanno iniziato a reagire

Ora che la serie si è conclusa, un certo numero di spettatori si è preso il tempo di esprimere i propri pensieri e sfogare le proprie frustrazioni su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Non io che piango apertamente mentre guardo il finale di #GraceAndFrankie. — Emilie Begin (@EmilieABegin) 2 maggio 2022

Guardare il finale di #GraceAndFrankie e vedere il trio riunito di nuovo mi fa venire voglia di vederli sullo schermo insieme ancora una volta dopo questo. @DollyParton @Janefonda @LilyTomlin avete qualche possibilità che voi tre possiate fare un altro film insieme ancora una volta? Voi tre siete magici. — Michael Smith (@Smith_Michael89) 2 maggio 2022

#GraceAndFrankie mi ha fatto piangere! Quel finale di serie era tutto e di più! — mrosen (@m_rosen26) 2 maggio 2022

Grace e Frankie è ora in streaming su Netflix.

