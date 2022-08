Perché Funland è il personaggio più inquietante di “The Sandman”, superando persino The Corinthian

C’è qualcosa per ogni dentro L’uomo di sabbia di Netflix. La serie si vanta ottima fotografia, musica e recitazione incredibile dal suo cast stellare. Tuttavia, uno degli aspetti più importanti dello spettacolo non è venuto dal cast e dalla troupe, ma dall’autore/creatore dello spettacolo Neil Gaiman lui stesso. Nei fumetti, Neil ha creato alcuni dei personaggi più interessanti di sempre. Ogni personaggio è così stratificato che non puoi fare a meno di rimanere ipnotizzato da loro. Ma restando fedeli al mondo di L’uomo di sabbia, Neil ha anche creato dei personaggi strani, con il più inquietante di tutti che è Funland.

Vediamo come, nel contorto mondo di Dream and the Endless, Funland finisce per essere il più terrificante.

Funland è il più inquietante di tutti in The Sandman

Chiunque abbia visto la serie sa perché questo personaggio è arrivato nella lista. Fun Land, l’ennesimo fan dei serial killer di Corinthian, ottiene punteggi più alti degli altri poiché è un pedofilo che attacca i bambini. Definisce “divertenti” le aggressioni sessuali ai minori e confessa liberamente di aver rubato i giovani dai parchi di divertimento. Prende di mira i giovani per tutta la serie e cerca di portare Jed in una stanza d’albergo per “giocare”.

Oltre ad avere nessun codice morale, il manierismo di Fun Land lo rende più terrificante del principale antagonista dello show, The Corinthian. Nello spettacolo, fa sottile Riferimenti Disney per spiegare dove caccia. Inoltre, è l’intera apparenza del personaggio che lo rende minaccioso.

Funland è ritratto come un uomo caldo e mite. È così che attira le sue vittime. Non puoi percepire alcun pericolo da Funland quando lo vedi per la prima volta. Forse è per questo che il suo tradimento è ancora più straziante.

Chi ha interpretato Funland nello show?

Danny Kirrane gioca a Funland L’uomo di sabbia. Daniel Peter Kirrane è un noto attore britannico. Kirrane è del Città di Huddersfield, nello Yorkshire occidentale. È un accanito sostenitore dell’Huddersfield Town. L’Università di Leeds gli ha conferito una laurea in Fisica con Astrofisica. È famoso per i film Automata, Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales e New Blood.

Ragazzi, pensate che Funland sia il personaggio più inquietante dello show? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

