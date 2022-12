Perché Firefly Lane sta finendo senza il rinnovo della stagione 3?

Firefly Lane è stato sostenuto da alcuni spettatori come uno dei migliori spettacoli che Netflix ha realizzato negli ultimi tempi da quando è stato presentato per la prima volta nel 2021. Sulla scia della stagione 1, le speranze si sono presto rivolte al rinnovamento, e, fortunatamente, le speranze sono state soddisfatte quando lo streamer decide di dargli il via libera per la stagione 2.

Sembra passato tanto tempo da quando ci hanno presentato per la prima volta Tully e Kate. Interpretate da adulte da Katherine Heigl e Sarah Chalke, le incontriamo anche da giovani ragazze, e la serie abbraccia decenni – tre, per la precisione – portando il pubblico fino ai primi anni 2000.

Creato da Maggie Friedman, il progetto è senza dubbio ambizioso nella sua portata, il che potrebbe rendere ancora più sorprendente apprendere che è già stato confermato che la stagione 2 sarà l’ultima dello show.